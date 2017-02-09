Четверг, 9 Февраля 2017 17:59

АрмИнфо.Сейран Оганян ждет окончательного формирования блока, чтобы начать активную политическую борьбу. Об этом 9 февраля в беседе с журналистами заявил экс-глава МИД Армении и лидер партии "Единения" Вардан Осканян.

Политик не опроверг информацию о том, что между партиями "Единение", "Третья Республика", Объединением "Национальное самоопределение", Народной партией и Демпартией есть некоторые разногласия, однако по его словам, это нормально и политические силы смогут прийти к консенсусу. При этом Осканян опроверг информацию о том, что разногласия между партиями начались из-за вмешательства в переговорный процесс экс-министра обороны НКР Самвела Бабаяна. "Он не принимает участия в делах блока, но думаю, в какой-то момент представит свою позицию. Бабаян также не занимается формированием пропорционального списка", - подчеркнул политик.

Он выразил уверенность в том, что блок сможет представить весьма конкурентный пропорциональный список. "Политические силы, принявшие решение о вступлении в блок, представят своих кандидатов, после чего уже будут определены места в списке. Позже будет съезд блока, на котором будет представлено его название и список", - подчеркнул Осканян. Лидер партии также не исключил возможности того, что список возглавит именно Оганян. "У меня, как лидера партии, нет претензий по этому вопросу", - подчеркнул экс- министр.

Осканян добавил, что у блока нет последовательных и продолжающихся переговоров с блоком "Царукян". "Однако у нас есть контакты со всеми политическими силами, которые намерены участвовать в выборах, поскольку будет поствыборный период и возможность формирования коалиций", - подчеркнул политик. При этом он добавил, что переговоры идут с партией "Наследие", однако пока нет ясности в вопросе консолидации. Экс-министр также заметил, что необходимо совместными усилиями предотвратить возможные избирательные фальсификации. "Армянское общество решительно в этом вопросе, Диаспора также попытается содействовать предотвращению фальсификаций, однако власти сделают все, чтобы воспроизвестись. В случае массовых нарушений реакция будет адекватной и соразмерной", - подчеркнул он.

Отметим, что, согласно муссируемой в СМИ информации в блоке Оганяна наметились разногласия, в частности, из-за вмешательства в его внутренние дела экс-министра обороны НКР Самвела Бабаяна. На днях о возможности выхода из состава еще несформированного блока заявил лидер партии <Объединение национальное самоопределение> Паруйр Айрикян.