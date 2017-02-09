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 Четверг, 9 Февраля 2017 17:59

Решением Генеральной Ассамблеи ООН 12 декабря объявлен Международным днем нейтралитета

Решением Генеральной Ассамблеи ООН 12 декабря объявлен Международным днем нейтралитета

АрмИнфо.Инициатива об учреждении этой даты была озвучена Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым на Международной конференции высокого уровня, состоявшейся в Ашхабаде 12 декабря 2015 года и посвящённой 20-летию постоянно нейтрального статуса.

В целях реализации данной инициативы, в профильных структурах ООН проводились соответствующие консультации. В результате, на очередном заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций была единогласно принята вышеназванная Резолюция, наглядно свидетельствующая о высоком авторитете нейтрального Туркменистана на мировой арене и всеобщем признании его весомого вклада в обеспечение глобального мира, безопасности и устойчивого развития. 

На состоявшемся 7 февраля 2017 г. заседании Кабинета Министров Туркменистана, глава туркменского государства выступил с обращением к народу страны в связи с принятой Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции «Международный день нейтралитета». 

Туркменистан проявляет неизменную приверженность своему международно-правовому статусу, на деле подтверждая, что нейтралитет, миролюбие и добрососедство составляют базовую основу его внешней политики, заявил Президент Туркменистана.

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