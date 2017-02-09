Четверг, 9 Февраля 2017 17:59

АрмИнфо.Инициатива об учреждении этой даты была озвучена Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым на Международной конференции высокого уровня, состоявшейся в Ашхабаде 12 декабря 2015 года и посвящённой 20-летию постоянно нейтрального статуса.

В целях реализации данной инициативы, в профильных структурах ООН проводились соответствующие консультации. В результате, на очередном заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций была единогласно принята вышеназванная Резолюция, наглядно свидетельствующая о высоком авторитете нейтрального Туркменистана на мировой арене и всеобщем признании его весомого вклада в обеспечение глобального мира, безопасности и устойчивого развития.

На состоявшемся 7 февраля 2017 г. заседании Кабинета Министров Туркменистана, глава туркменского государства выступил с обращением к народу страны в связи с принятой Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции «Международный день нейтралитета».

Туркменистан проявляет неизменную приверженность своему международно-правовому статусу, на деле подтверждая, что нейтралитет, миролюбие и добрососедство составляют базовую основу его внешней политики, заявил Президент Туркменистана.