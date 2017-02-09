Четверг, 9 Февраля 2017 17:58

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье выступил с заявлением в связи с ратификацией армянским парламентом Парижского соглашения по климату.

В заявлении посла, в частности, говорится: <Я рад, что сегодня Национальное Собрание Армении большинством голосов ратифицировало Парижское соглашение по климату. Ратификация документа свидетельствует о готовности Армении на его реализацию и борьбу с климатическими нарушениями, нацеленную на стабильное и инклюзивное развитие>.

Отметим, что сегодня армянский парламент ратифицировал Парижское соглашение по климату, которое является логическим продолжением Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которую Армения ратифицировала в 1993 году, а Киотский протокол - в 2002 году. Документами установлены механизмы сокращения выбросов в атмосферу парниковых газов, количественные обязательства для 39 развитых государств мира. Однако последующие развития событий в сфере климатических изменений показали, что к процессу сокращения выбросов парниковых газов должны присоединиться и развивающиеся страны, к числу которых относится и Армения. В итоге, 12 декабря 2015 года в Париже было принято имеющее юридическую силу соглашение, согласно которому все страны мира принимают на себя обязательства по снижению негативных последствий климатических изменений. Парижское соглашение заложило основы для нового этапа борьбы с климатическими изменениями. Целью соглашения является активизация реализации Рамочной конвенции ООН по изменению климата. В частности, предусмотрено удержать рост глобальной средней температуры в 2 ±C и приложить усилия для ограничения роста температуры в 1,5 ±C. Участники соглашения объявили, что пик эмиссии СО2 должен быть достигнут "настолько скоро, насколько это окажется возможным". Страны-участники определяют свои вклады в достижение декларированной общей цели в индивидуальном порядке, пересматривают их раз в пять лет. В соглашении говорится о недостаточности предложенных в настоящее время национальных вкладов, а также об амбициозности и прогрессе по мере их пересмотра. Не предусматривается никакого механизма принуждения, как в отношении декларирования национальных целей, так и в обеспечении обязательности их достижения. Предусмотрено, что в этом вопросе развитые страны должны оказать содействие развивающимся государствам в виде предоставления современных технологий, формирования систем учета, финансирования проектов, направленных на улучшение климатических изменений. Механизмы по снижению парниковых выбросов должны быть разработаны до 2019 года. Армения подписала документ, который вступил в силу с 4 ноября 2016 года, 20 сентября 2016 года, По положению на сегодняшний день 126 государств уже ратифицировали его. Замминистра сообщил также, что основным источником выбросов парниковых газов в атмосферу в Армении является энергетический сектор республики, на долю которого приходится 65% всех выбросов. Кроме того, свое негативное влияние на состояние атмосферного воздуха оказывают транспорт и сельское хозяйство.