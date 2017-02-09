Четверг, 9 Февраля 2017 17:34

АрмИнфо. Баку готов принять участие во встрече глав МИД РФ, Азербайджана и Армении по карабахскому урегулированию в Москве, но предложений по конкретным срокам пока нет, сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Эльмар Мамедъяров.

"Идея прозвучала, когда я был в Москве. Сергей Викторович (Лавров) предложил провести трехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении. Я сказал, пожалуйста, я готов", - заявил Мамедъяров.

По его словам, примерные сроки встречи не осуждались. "Это потребует согласования графиков. Пока предложений по конкретным срокам нам не поступало, но наше принципиальное согласие есть", - сказал глава МИД.