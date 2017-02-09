Четверг, 9 Февраля 2017 17:08

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово- восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

10 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 1-39 на 1-ой улице Гаджегорцнери, 1-39 на 2-ой улице, 1-24 на 2-ом переулке Давида Бэка, 1-23 на переулке Нубарашен, 1-33 на ул. Бурназян, жилые дома 19, 21, 23 на ул. Глинки, собственные дома 1-20 и жилые дома 2, 4, 14 на ул. Лисинян, комбинат для глухонемых на ул. Давида Бэка, жилой дом 48 на ул. Алабяна, улицы 7, 8 в кв. Неркин Чарбах и жилые дома 11, 39;

10:30-16:00 жилые дома 5/2, 5/3 на ул. Нансена, 10 на ул. Сафарян, колледж N 1, школа N 106, детский сад N 98 и прилегающие общественные абоненты в 1-ом Норкском массиве;

11:00-13:00 жилые дома 8, 8/2 на ул. Адонца и прилегающие общественные абоненты;

12:30-14:30 собственные дома 64-86 на ул. Арами, 1-16 на ул.

Екмалян, 10 на ул. Парпеци, жилые дома 43-51 на ул. Пушкина, 21 на ул. Саряна и прилегающие общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично село Айнтап;

10:30-16:00 частично село Норашен;

11:00-13:00 частично село Аралез;

в Вайоц Дзорском марзе:

11:00-15:00 частично улицы Шаумяна, Нарекаци, Арсенян, Спандарян и Ханджяна в городе Ехегнадзор;

в Котайкском марзе:

11:00-14:00 жилые дома 10, 12 на ул. Торозян, 19, 21, 23, 25 на ул. Чаренца, общежитие N 3, школа N4, прилегающие производственные территории и общественные абоненты в городе Нор Ачн;

в Гегаркуникском марзе:

10:30-15:30 квартал "Гараж", прилегающие производственные территории и общественные абоненты в селе Цаккар;

в Тавушском марзе:

10:00-13:00 частично улицы Тбилисян, Шаумян, Гая, Орджоникидзе, Мясникяна в городе Дилижан.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.