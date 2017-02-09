Четверг, 9 Февраля 2017 17:07

АрмИнфо. По вопросу проблем с водоснабжения общины Тлик в мэрии Арагацотнской области Армении 9 февраля собран круглый стол, с участием двух делегатов из общины. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщил глава общины Тлик Славик Саноян.

Он отметил, что община постоянно сталкивается с данной проблемой. <Еще в ноябре прошлого года я обратился к нашему губернатору, с просьбой сооружения соответствующей углубления для помпы под землей, чтобы устранить проблему ее замерзания и выхода из строя. Губернатор обещал заняться этим вопрос, однако не назвал конкретных сроков решения вопроса>, - сообщил глава общины. При этом он добавил, что когда в очередной раз помпа испортилась, община была вынуждена приобрести новую установку стоимостью в 1 млн. драмов собственными средствами. Однако, по словам главы общины, возникли проблемы с осуществлением ремонтных работ, так как село приграничное и доступ к территории, где расположена помпа, осуществляется по пропускам: <Мы, жители села имеем прямой и беспрепятственный доступ к помпе, однако не жители села должны получить пропуск. А для этого требуется время, которого у нас зачастую нет, и нам хотелось, чтобы в подобных случаях эти люди пропускались посредством предъявления документов, удостоверяющих личность>

Меж тем, как заявил корреспонденту АрмИнфо пресс-секретарь Пограничного управления ФСБ России в Армении Сергей Гречин, первое сообщение от жителей села о поломке помпы поступило 5 февраля и в течении десяти минут вопрос о предоставлении пропусков был решен. <Более того, командование заставой предложило жителям села свой водовоз, для временного обеспечения жителей села водой>, - отметил Гречин. При этом он добавил, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 приложения № 1 постановления правительства Армении от 12.05.2011 года № 735-Н <Об установлении пограничного режима на государственной границе Республики Армения и режима в пунктах пропуска через государственную границу>, представители СНБ, полиции РА при правительстве РА, министерства транспорта и связи, налоговых или таможенных органов, иных государственных органов, а также те работники организаций, которые осуществляют местные и международные перевозки или перевозку и обмен почтовыми корреспонденциями или обеспечивают ремонтные и эксплуатационные работы железнодорожных, автотранспортных дорог, водных магистралей, нефте-газомагистралей, линий связи и электропередач или осуществляют изучение, мониторинг окружающей среды, животных и растительного мира (в том числе лесов и специально охраняемых природных участков), водных ресурсов, атмосферы, земель, недр или их использование, эксплуатацию или государственный гигиенический и противоэпидемиологический контроль в установленном законодательством РА порядке - по служебным удостоверениям и по командировочным удостоверениям, выданным уполномоченным должностным лицом. <Таким образом, в случае возникновения аварийных и других, не предвиденных ситуаций, как в данном случае, пропуска не оформляются, а проход осуществляется по вышеназванным документам. Мы не можем пойти на нарушение госзакона Армении. В данном случаи, должны быть внесены соответствующие изменения в законодательство >, - отметил официальный представитель ПУ.

Гречин также опроверг заявление главы Национального комитета езидов Армении <Синджар> Бориса Мурази о том, что якобы российские пограничники больше месяца не пускают специалистов для ремонта помпового насоса для жителей села Тлик Арагацотнской области, требуя специальный пропуск, который, по его словам могут получить только местные жители. <Пропуска выдаются в установленном порядке, на один год. После того, как в Пограничное управление поступает заявка, она пересылается в СНБ Армении и лишь после их одобрения, наше ведомство имеет права выдавать соответствующий пропуск>, - сообщил Гречин.

Вместе с тем, не смотря на заверение госкомитета водного хозяйства Армении о том, что проблема водоснабжения общины Тлик полностью решена благодаря усилиям структуры, жители села утверждают, что помпа была приобретена на средства общины. Они также жалуются на постоянно отсутствие воды. <Сегодня у нас элементарно отсутствует питьевая вода, мы вынуждены топить снег, кипятить его, остужать и затем пить. В селе более 3,5 тыс. голов мелкого рогатого скота, который стоит в загонах и нуждается в воде. Помпа постоянно портится, и мы вынуждены месяцами ждать помощи, но скотина без воды гибнет>, - сетуют сельчане. Они также выразили благодарность российским пограничникам за оказание содействия в решения проблем сельчан разного характера.

Меж тем, по словам главы общины, для проведения воды в село необходимо порядка 9 млн. драмов. < Два года назад кто-то разворовал трубы, подающие воду в село. А буквально в прошлом году, пришел некто по имени Гаго и заявил о том, что у него есть судебное постановление о демонтаже внутренней водопроводной сети, но я его прогнал, не позволил разобрать трубы. Мы посчитали, что для того, чтобы из соседнего Ако провести водопровод в наше село необходимо 9 млн. драмов, однако никто не хочет заниматься этой проблемой, а наши запросы идут по замкнутому кругу от одной инстанции к другой>, - заключил Саноян.

В тоже время, в Пограничном управлении заверили, что проблемы приграничных сёл, находящихся на участках ответственности российских

пограничников являются и их проблемами, потому что более 80% военнослужащих являются гражданами Армении и живут в этих же

населённых пунктах: <В каждом здании, где располагается администрация села (общины) имеется рабочий кабинет уполномоченного пограничной заставы, в обязанности которого входит консультирование жителей о порядке и правилах получения и использования пропусков за инженерно-технические сооружения для производства работ или другой хозяйственной деятельности. Вместе с тем, предлагаем в будущем решать все возникающие проблемы и задачи вместе, ведь обеспечение надёжной охраны государственной границы невозможно без участия местного населения>.

В ходе встречи представителей ПУ ФСБ России в Армении с жителями общины была также достигнута договоренность о подаче заявлений на имена лиц, которые в случае очередной проблемы, могут быть призваны на ее устранение и на их имена дополнительно будут выписаны пропуски.

Отметим, что в селе проживает 18 семей.