Четверг, 9 Февраля 2017 14:26

АрмИнфо.Власти Армении и Арцаха несут свою долю ответственности за потери на линии соприкосновения. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик, экс-глава МИД Нагорного Карабаха Арман Меликян.

В течение 3 дней в результате обстрела позиций Армии обороны НКР со стороны азербайджанских ВС из минометов и крупнокалиберных орудий погибло двое военнослужащих. Еще один солдат срочной службы тяжело ранен. В результате нарушений Азербайджаном режима перемирия ежегодно с обеих сторон конфликта гибнут сотни военнослужащих.

"На мой взгляд, Баку продолжит инициировать действия в направлении обострения ситуации до тех пор, пока Ереван и Степанакерт не придут к пересмотру своей политической линии и не предпримут мер по эффективному противодействию милитаристской тактике руководства Азербайджана", - отметил он.

На взгляд аналитика, сопровождаемые гибелью военнослужащих, очередные обстрелы армянских позиций - наглядное свидетельство того, что существующая тактика руководства Армении и Арцаха в отношении противника себя больше не оправдывает.

Крайне низко оценивая вероятность победы Азербайджана в случае инициирования его руководством блицкрига, аналитик считает, что противоположный результат может быть зафиксирован исключительно в случае задействования способствующих поражению Армении и Арцаха, внутренних факторов.

"Однако, в любом случае меры по эффективному противодействию направленной на изматывание армянских сторон конфликта тактике руководства Азербайджана сегодня насущная необходимость. И нежелание Еревана и Степанакерта инициировать необходимые действия в этом направлении придает им долю ответственности за наши потери на линии соприкосновения", - подытожил аналитик.