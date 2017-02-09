Четверг, 9 Февраля 2017 13:45

АрмИнфо. Достижение согласия в вопросе открытия новых транзитных коридоров зависит не только от Москвы и Тбилиси. Подобное мнение АрмИнфо выразил директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян.

8 февраля заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что для открытия нового транзитного коридора через Грузию остался последний, самый трудный шаг, подчеркнув, что в реализации соглашений от 2011 года заинтересованы не только Россия и Грузия, но и Армения.

В "Соглашении между правительствами РФ и Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами> от 9 ноября 2011 года отмечается прохождение через территории Абхазии и Южной Осетии торговых коридоров из России в Грузию с участием международных посредников, которые будут контролировать и маркировать поток грузов.

"Международные процессы несколько изменили свой характер в связи с избранием нового президента США. В этом свете, имеющиеся до сих пор проекты теряют актуальность. И многие страны пытаются переосмыслить свою политику в новых условиях, порою отходя от ставших уже привычными подходов", - отметил он.

В этом контексте, аналитик предположил, что и Грузия пытается сегодня вести более сбалансированную политику, поскольку однозначная ставка на Запад, по всей видимости, сформировала для этой страны сложные проблемы.

"Россия, конечно же, не может не воспользоваться этим обстоятельством и предложить свои проекты. Однако, то сумеют ли Москва и Тбилиси достигнуть согласия - вопрос, зависящий не только от двух сторон. Здесь свое слово могут сказать и азербайджанцы с турками", - подытожил аналитик.

Пражская встреча Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с Москвой Зураба Абашидзе завершилась решением реанимации договора <О торговых коридорах> от 2011 года. Карасин, в частности сообщил о <серьезном прогрессе в практической области>.

По его словам, стороны решили обсуждать лишь те вопросы, которые в принципе можно решить, <не переходя красные линии> - статус Абхазии и Южной Осетии, а также нахождение на их территории российских войск. Подобная система позволит сторонам обойти щекотливый вопрос таможенного оформления грузов на границе, а также задействовать автомагистраль через Южную Осетию, что особенно важно для Армении, поскольку Военно-грузинская дорога, связывающая страну с Россией, часто закрывается из-за погодных условий.