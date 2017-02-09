Четверг, 9 Февраля 2017 13:36

АрмИнфо.Использование административных ресурсов в целях агитации в преддверии выборов в Национальное Собрание РА является не чем иным, как "медвежьей услугой". Об этом 9 февраля на заседании правительства РА заявил глава армянского правительства Карен Карапетян, комментируя публикации в прессе о том, что главы некоторых ведомств и областных структур используют административные ресурсы в целях агитации накануне парламентских выборов.

"Мы вступаем в предвыборный период. Строго предупреждаю всех - это будет медвежья услуга, независимо от партийной принадлежности. Уделите данной проблеме особое внимание", - сказал Карен Карапетян, обратившись к членам возглавляемого им Кабинета министров.

Как ранее сообщало АрмИнфо, президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное Собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 9 января 2017г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта.

Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени), завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года, по результатам которых Армения совершит переход к парламентской модели правления.