Четверг, 9 Февраля 2017 12:55

АрмИнфо. По итогам исследования, проведенного Институтом Исследования Общественного Мнения и Маркетинга «АйПиЭм Рисерч», Банк ВТБ (Армения) продолжает оставаться самым узнаваемым банком страны. В декабре 2016 года среди 1200 граждан от 18-то до 55-и лет из г. Еревана и других городов Армении было проведено исследование - “Знание Бренда ВТБ на Локальном Рынке”.

В результате исследования было выявлено, что по показателю Top of Mind в Армении – первому спонтанному упоминанию – Банк ВТБ (Армения) занимает 1-ое место. Показатель Top of Mind Банка ВТБ (Армения) стабильно рaстет, и в этом году был зарегистрирован самый высокий уровень показателя по сравнению с предыдущими результатами.

Помимо показателя Top of Mind, был замерен уровень суммарного спонтанного знания Банка, знания с подсказкой и MA Индекс, характеризующий позицию Банка, которую он занимает в сознании потребителя наряду с другими банками. Банк ВТБ (Армения) продолжает лидировать по всем основным показателям.

Банк ВТБ (Армения) занимает позицию лидера также в списке банков по показателю надежности по всем упоминаниям. Кроме того, выявляется четкая тенденция роста показателя доверия к Банку ВТБ (Армения) - до 31%.