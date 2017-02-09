Четверг, 9 Февраля 2017 12:49

АрмИнфо.Председатель Еврокомиссии Жан-Клода Юнкер намекнул о сложностях в переговорном процесс по перезапуску отношений ЕС и Азербайджана.

В частности, по завершению пресс-конференции в Брюсселе Юнкер заявил, что должен встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "А теперь я должен встретиться с Алиевым, следовательно, хорошая часть дня для меня завершилась", - пошутил он.

Официальный Баку не прокомментировал данное заявление. В Азербайджане отметили, что в ходе встречи собеседники обсудили вопросы энергетического и экономического сотрудничества. Меж тем Юнкер заявил о необходимости уважения прав человека и основополагающих свобод в Азербайджане.