Четверг, 9 Февраля 2017 12:47

АрмИнфо. Парламент Армении на заседании 9 февраля ратифицировал поправки к Киотскому протоколу о климатических изменениях.

По словам первого заместителя министра охраны природы Симона Папяна, документ был подписан в Дохе 8 декабря 2012 года. Замминистра напомнил, что Киотский протокол к рамочной конвенции ООН о климатических изменениях был принят в 1997 году, вступив в силу в 2005 году. Киотским протоколом установлены обязательства развитых стран по сокращению выбросов, устанавливаемые на определенный срок, а также рыночные механизмы их выполнения. Первый этап реализации данного требования был осуществлен в 2008-2012г.г. По этой причине в Дохе были приняты поправки к Киотскому протоколу, в соответствии с которыми действие обязательств развитых стран продлевается с 2013 по 2020 г.г.

Армения ратифицировала Киотский протокол в 2002 году, развивая сотрудничество по данному вопросу с развитыми странами, не неся при

этом обязательств по сокращению выбросов парниковых газов. Ратификация поправок не предполагает каких-либо обязательств для Армении.

Отметим, что ранее о своем отказе принимать обязательства по поправкам к Киотскому протоколу заявили Россия, Япония и Новая Зеландия, а также Канада, которая в декабре 2011 года официально вышла из соглашения. Таким образом, обязательства в рамках Киотского протокола приняли ЕС, Австралия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн и Монако. Согласно тексту принятой поправки, каждая страна- участница протокола, взявшая обязательства во втором периоде, не позднее 2014 года должна оценить установленный ею уровень обязательств и до 30 апреля того же года представить в секретариат соглашения информацию о возможности его повышения. Поправка также предполагает полный перенос во второй период обязательств по протоколу так называемого "горячего воздуха" - квот на выбросы CO2, накопленных в 2008-2012 годах за счет резкого снижения выбросов парниковых газов в 1990-х годах. На полном переносе настаивали в первую очередь Россия, Украина и Польша, обладающие наибольшими запасами таких квот, против него выступали развивающиеся страны и экологические организации. При этом на операции с квотами накладывается ограничение в 2% от их общего объема, кроме того, ЕС, Австралия и ряд других стран-участниц второго периода обязательств представили политические декларации об отказе покупать "горячий воздух". Вопрос дальнейшей судьбы квот после 2020 года пока остается открытым. Проект документа также содержит условие, призванное ограничить дальнейшее накопление "горячего воздуха" путем сопоставления обязательств во втором периоде и реальных уровней выбросов в 2008-2010 годах. Россия во время заседания заявила о нарушении правил процедуры в связи с принятием поправки без рассмотрения возражений РФ, Белоруссии и Украины.