Четверг, 9 Февраля 2017 12:45

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении на заседании 9 февраля ратифицировало Парижское соглашение по климату.

По словам первого заместителя министра охраны природы РА Симона Папяна, соглашение подписано 12 декабря 2015 года. Документ является логическим продолжением Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которую Армения ратифицировала в 1993 году, а Киотский протокол - в 2002 году. Документами установлены механизмы сокращения выбросов в атмосферу парниковых газов, количественные обязательства для 39 развитых государств мира. Однако последующие развития событий в сфере климатических изменений показали, что к процессу сокращения выбросов парниковых газов должны присоединиться и развивающиеся страны, к числу которых относится и Армения. В итоге, 12 декабря 2015 года в Париже было принято имеющее юридическую силу соглашение, согласно которому все страны мира принимают на себя обязательства по снижению негативных последствий климатических изменений. Парижское соглашение заложило основы для нового этапа борьбы с климатическими изменениями. Целью соглашения является активизация реализации Рамочной конвенции ООН по изменению климата. В частности, предусмотрено удержать рост глобальной средней температуры в 2 ±C и приложить усилия для ограничения роста температуры в 1,5 ±C. Участники соглашения объявили, что пик эмиссии СО2 должен быть достигнут "настолько скоро, насколько это окажется возможным". Страны-участники определяют свои вклады в достижение декларированной общей цели в индивидуальном порядке, пересматривают их раз в пять лет. В соглашении говорится о недостаточности предложенных в настоящее время национальных вкладов, а также об амбициозности и прогрессе по мере их пересмотра. Не предусматривается никакого механизма принуждения, как в отношении декларирования национальных целей, так и в обеспечении обязательности их достижения. Предусмотрено, что в этом вопросе развитые страны должны оказать содействие развивающимся государствам в виде предоставления современных технологий, формирования систем учета, финансирования проектов, направленных на улучшение климатических изменений. Механизмы по снижению парниковых выбросов должны быть разработаны до 2019 года. Армения подписала документ, который вступил в силу с 4 ноября 2016 года, 20 сентября 2016 года, По положению на сегодняшний день 126 государств уже ратифицировали его. Замминистра сообщил также, что основным источником выбросов парниковых газов в атмосферу в Армении является энергетический сектор республики, на долю которого приходится 65% всех выбросов. Кроме того, свое негативное влияние на состояние атмосферного воздуха оказывают транспорт и сельское хозяйство.