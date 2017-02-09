Четверг, 9 Февраля 2017 12:43

АрмИнфо. Во время состоявшейся накануне телефонной беседы президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за экстрадицию блоггера Александра Лапшина в Баку из-за его посещения Нагорного Карабаха.

Как сообщают азербайджанские СМИ, <в ходе телефонной беседы стороны говорили об успешном развитии азербайджано-белорусских отношений. Была выражена уверенность в том, что связи между двумя странами в политической, экономической и других сферах будут развиваться и впредь>.

Затем Алиев поблагодарил белорусскую сторону и лично президента Александра Лукашенко <за демонстрацию справедливой позиции и решительные шаги в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, расценил этот шаг как соблюдение верховенства закона и международных конвенций, проявление отношений дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью>. Александр Лукашенко выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за благодарность.