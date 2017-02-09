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 Четверг, 9 Февраля 2017 12:43

Татевик Шагунян

Алиев поблагодарил Лукашенко за <справедливое> решение по экстрадиции Лапшина, Лукашенко поблагодарил Алиева за его благодарность

Алиев поблагодарил Лукашенко за <справедливое> решение по экстрадиции Лапшина, Лукашенко поблагодарил Алиева за его благодарность

АрмИнфо. Во время состоявшейся накануне телефонной беседы президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за экстрадицию блоггера Александра Лапшина в Баку из-за его посещения Нагорного Карабаха.

Как сообщают азербайджанские СМИ, <в ходе телефонной беседы стороны говорили об успешном развитии азербайджано-белорусских отношений. Была выражена уверенность в том, что связи между двумя странами в политической, экономической и других сферах будут развиваться и впредь>.

Затем Алиев поблагодарил белорусскую сторону и лично президента Александра Лукашенко <за демонстрацию справедливой позиции и решительные шаги в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, расценил этот шаг как соблюдение верховенства закона и международных конвенций, проявление отношений дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью>. Александр Лукашенко выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за благодарность.

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