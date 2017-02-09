Четверг, 9 Февраля 2017 12:43

АрмИнфо.Ишхан Закарян после десятилетнего пребывания на посту главы Контрольной палаты подал в отставку. Об этом он письменно уведомил руководство Национального Собрания. Заявление было зачитано на заседании НС.

Отметим, что Ишхан Закарян является членом партии <Процветающая Армения> и будет возглавлять предвыборный штаб блока <Царукян>. Ранее сын и супруга Закаряна покинули ряды Республиканской партии. Тем не менее, супруга Закаряна Гаяне Согомонян продолжает возглавлять управление по вопросам образования мэрии Еревана.