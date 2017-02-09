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 Четверг, 9 Февраля 2017 12:43

Татевик Шагунян

Ишхан Закарян подал в отставку с поста главы Контрольной палаты Армении

Ишхан Закарян подал в отставку с поста главы Контрольной палаты Армении

АрмИнфо.Ишхан Закарян после десятилетнего пребывания на посту главы Контрольной палаты подал в отставку. Об этом он письменно уведомил руководство Национального Собрания. Заявление было зачитано на заседании НС.

Отметим, что Ишхан Закарян является членом партии <Процветающая Армения> и будет возглавлять предвыборный штаб блока <Царукян>. Ранее сын и супруга Закаряна покинули ряды Республиканской партии. Тем не менее, супруга Закаряна Гаяне Согомонян продолжает возглавлять управление по вопросам образования мэрии Еревана.

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