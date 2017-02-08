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 Среда, 8 Февраля 2017 18:42

Алина Оганесян

Второй долларовый выпуск облигаций Америабанка прошел листинг на фондовой бирже NASDAQ OMX Armenia

Второй долларовый выпуск облигаций Америабанка прошел листинг на фондовой бирже NASDAQ OMX Armenia

АрмИнфо.Второй долларовый выпуск именных купонных облигаций Америабанка (ISIN - AMAMRBB23ER9) 8 февраля с.г. прошел листинг на фондовой бирже NASDAQ OMX Armenia. Облигации этого выпуска, как и предыдущие долларовые и драмовые, включены в основной биржевый список (Abond).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе биржи, облигации второго долларового выпуска Америабанка допущены к заключению адресных торговых и репо-сделок. Облигации этого выпуска Америабанка будут котироваться под биржевым кодом AMRBB3.

Согласно источнику, в рамках второй долларовой эмиссии выпущено 50 000  купонных облигаций, номинальной стоимостью в $100, доходностью по купону в 5,75%, и сроком обращения 27 месяцев.

Таким образом, на фондовой бирже NASDAQ OMX Armenia уже котируются три выпуска облигаций Америабанка: два долларовых ($15 млн и $5 млн) и один драмовый (1 млрд драмов), и все они числятся в основном биржевом списке (Abond). По долларовым облигациям доходность по купону установлена в 6,75% и 5,75% (третий и первый выпуск соответственно), а по драмовым - 10,75% (второй выпуск).

В общей сложности, на 8 февраля 2017 года на бирже NASDAQ OMX Armenia котируется 24 выпуска корпоративных облигаций 9 эмитентов, из которых 15 осуществлены 6-ю банками-эмитентами, причем 13 из них - это долларовые выпуски: Араратбанк - 6 выпусков (5 - долларовые), Америабанк - 3 выпуска (2 - долларовые), Армсвисбанк - 3 выпуска (все долларовые), Банк Анелик, Юнибанк и Армбизнесбанк - по 1-му выпуску - долларовому.

Отметим, что драмовые облигации Америабанка вошли в биржевой листинг-лист в январе 2017 года, и в рамках этой эмиссии было выпущено 10 000 облигаций (ISIN-AMAMRBB22ER1), номинальной стоимостью в 100 тыс. драмов, сроком обращения в 2 года. До этого, в середине 2016 года банк выпустил купонные долларовые облигации в объеме $15 млн (основной список "Abond" биржи NASDAQ OMX Armenia). Наряду с этим, Америабанк в июне 2016 года через своего инвестиционного управляющего в лице компании responsAbility Investments AG успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в четырех люксембургских инвестиционных фондах, запланировав направить вырученные от размещения этих бумаг средства на кредитование МСБ и финансирование проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике.

Напомним, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка насчитывает 12 подразделений, из коих 8 столичные и 4 - региональные. В акционерном капитале Америбанка с вхождением в декабре 2015 года Европейского Банка Реконструкции и Развития долевое участие изменилось следующим образом:  Америя Групп CY Ltd. - 79,3% и EBRD - 20,7%.

По данным Экспресс-Рэнкинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, общий капитал Америабанк нарастил в 2016 году на 8,6% - до

64.4 млрд драмов или $133.1 млн за счет роста накопленной прибыли на 23,4% - до 24.3 млрд драмов или $50.1 млн и резкой смены резерва переоценки с минусового на плюсовой уровень. 2016 год Банк завершил с чистой прибылью в 6.2 млрд драмов или $12.8 млн, с обеспечением роста на 29,2%. Нормативный общий капитал Америабанка достиг к 1 января 2017 года 81.9 млрд драмов, что почти в 3 раза превышает вступивший в силу с текущего года нормативный минимальный размер (30 млрд драмов). Норматив достаточности капитала Банк обеспечил по итогам 2016 года на уровне 15,87% (при требуемых min 12%), общей ликвидности - 31,23% (при требуемых min 15%), текущей ликвидности - 133,17% (при требуемых min 60%), против соответственно 15,07%, 29,91% и 151,26% годом ранее. Банк в лидерах и по кредитованию промышленного сектора (включительно энергокомплекс), сельского хозяйства, строительного сектора, сферы торговли, транспорта и связи, общепита и сферы услуг, ипотечному кредитованию. Первенство Банк удерживает также по срочным вкладам и депозитам до востребования.

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