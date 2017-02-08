Среда, 8 Февраля 2017 18:42

АрмИнфо.Второй долларовый выпуск именных купонных облигаций Америабанка (ISIN - AMAMRBB23ER9) 8 февраля с.г. прошел листинг на фондовой бирже NASDAQ OMX Armenia. Облигации этого выпуска, как и предыдущие долларовые и драмовые, включены в основной биржевый список (Abond).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе биржи, облигации второго долларового выпуска Америабанка допущены к заключению адресных торговых и репо-сделок. Облигации этого выпуска Америабанка будут котироваться под биржевым кодом AMRBB3.

Согласно источнику, в рамках второй долларовой эмиссии выпущено 50 000 купонных облигаций, номинальной стоимостью в $100, доходностью по купону в 5,75%, и сроком обращения 27 месяцев.

Таким образом, на фондовой бирже NASDAQ OMX Armenia уже котируются три выпуска облигаций Америабанка: два долларовых ($15 млн и $5 млн) и один драмовый (1 млрд драмов), и все они числятся в основном биржевом списке (Abond). По долларовым облигациям доходность по купону установлена в 6,75% и 5,75% (третий и первый выпуск соответственно), а по драмовым - 10,75% (второй выпуск).

В общей сложности, на 8 февраля 2017 года на бирже NASDAQ OMX Armenia котируется 24 выпуска корпоративных облигаций 9 эмитентов, из которых 15 осуществлены 6-ю банками-эмитентами, причем 13 из них - это долларовые выпуски: Араратбанк - 6 выпусков (5 - долларовые), Америабанк - 3 выпуска (2 - долларовые), Армсвисбанк - 3 выпуска (все долларовые), Банк Анелик, Юнибанк и Армбизнесбанк - по 1-му выпуску - долларовому.

Отметим, что драмовые облигации Америабанка вошли в биржевой листинг-лист в январе 2017 года, и в рамках этой эмиссии было выпущено 10 000 облигаций (ISIN-AMAMRBB22ER1), номинальной стоимостью в 100 тыс. драмов, сроком обращения в 2 года. До этого, в середине 2016 года банк выпустил купонные долларовые облигации в объеме $15 млн (основной список "Abond" биржи NASDAQ OMX Armenia). Наряду с этим, Америабанк в июне 2016 года через своего инвестиционного управляющего в лице компании responsAbility Investments AG успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в четырех люксембургских инвестиционных фондах, запланировав направить вырученные от размещения этих бумаг средства на кредитование МСБ и финансирование проектов по энергоэффективности и возобновляемой энергетике.

Напомним, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка насчитывает 12 подразделений, из коих 8 столичные и 4 - региональные. В акционерном капитале Америбанка с вхождением в декабре 2015 года Европейского Банка Реконструкции и Развития долевое участие изменилось следующим образом: Америя Групп CY Ltd. - 79,3% и EBRD - 20,7%.

По данным Экспресс-Рэнкинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, общий капитал Америабанк нарастил в 2016 году на 8,6% - до

64.4 млрд драмов или $133.1 млн за счет роста накопленной прибыли на 23,4% - до 24.3 млрд драмов или $50.1 млн и резкой смены резерва переоценки с минусового на плюсовой уровень. 2016 год Банк завершил с чистой прибылью в 6.2 млрд драмов или $12.8 млн, с обеспечением роста на 29,2%. Нормативный общий капитал Америабанка достиг к 1 января 2017 года 81.9 млрд драмов, что почти в 3 раза превышает вступивший в силу с текущего года нормативный минимальный размер (30 млрд драмов). Норматив достаточности капитала Банк обеспечил по итогам 2016 года на уровне 15,87% (при требуемых min 12%), общей ликвидности - 31,23% (при требуемых min 15%), текущей ликвидности - 133,17% (при требуемых min 60%), против соответственно 15,07%, 29,91% и 151,26% годом ранее. Банк в лидерах и по кредитованию промышленного сектора (включительно энергокомплекс), сельского хозяйства, строительного сектора, сферы торговли, транспорта и связи, общепита и сферы услуг, ипотечному кредитованию. Первенство Банк удерживает также по срочным вкладам и депозитам до востребования.