Среда, 8 Февраля 2017 18:40

АрмИнфо. Ситуация с экстрадицией блоггера Александра Лапшина в Азербайджан Белоруссией за посещение Нагорного Карабаха уникальна, и очень сложно предпринять какие-либо превентивные шаги в подобных алогичных случаях и действиях конкретных деятелей и государств. Об этом с трибуны армянского парламента заявил премьер-министр Карен Карапетян.

В свою очередь, министр иностранных дел РА Эдвард Налбандян заявил, что добившись экстрадиции Лапшина Азербайджан преследует цель воспрепятствовать визиту граждан зарубежных стран в Нагорный Карабах. По его словам, это позорная сделка, которая ударяет по имиджу обеих ее сторон. <<Черный список> Азербайджана существует уже давно, и он постоянно пополняется, а это означает, что пенитенциарные методы Баку не дают результатов, и поток желающих побывать в Нагорном Карабахе иностранных граждан не прекращается. Уверен, что история с Лапшином также не поможет Азербайджану в реализации своих планов>,- заявил министр, призвав не поддаваться на саботаж Азербайджана.

Парируя министру, депутат Рубен Акопян заявил, что истинной целью Баку является обострение отношений между Арменией и Беларусью. <Кроме того, Азербайджан тем самым хотел показать, что, не являясь членом ОДКБ и ЕАЭС, имеет в этих структурах больше сторонников, нежели Армения, как член данных организаций>,- отметил он.