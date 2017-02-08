Среда, 8 Февраля 2017 16:55

АрмИнфо.. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово- восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

9 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1А, 33/1 в 4-ом квартале Давташена;

11:00-16:00 подъезды 7-13 жилого дома 19 и жилой дом 12 на ул. Хагаг Дон; подъезды 1-4 жилого дома 87 на ул. Азатамартикнери;

в Армавирском марзе:

11:00-16:00 село Воскеат; квартал <Арам Манукяан> в городе Эчмиадзин;

в Араратском марзе:

11:00-13:00 жилые дома 2, 4, 6, 8 на ул. Абовяна, 1, 3, 5, 7, 9 на ул. Туманяна в городе Арарат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:30-15:00 жилые дома 1, 4-6 на ул. Шаумян в городе Джермук;

11:00-15:00 частично улицы Шаумяана, Нарекаци, Арсенян в городе Ехегнадзор;

12:00-14:00 села Бардзруни, Мартирос и Серс;

в Котайкском марзе:

11:00-14:00 жилые дома 201, 230-238, 252-259, 262-265 в квартале <Микрошрджан> и прилегающие общественные абоненты в городе Раздан;

в Гегаркуникском марзе:

10:00-16:00 частично село Цаккар;

11:00-15:00 улица Микаеляна и прилегающие абоненты в городе Гавар.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.