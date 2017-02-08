Среда, 8 Февраля 2017 16:30

АрмИнфо.Перед посольством Беларуси в Армении прошла акция протеста в связи с передачей российско-израильского блоггера Александара Лапшина Азербайджану.

<Передача журналиста стране, чьи военнослужащие используют методы ведения войны присущие игиловцам - серьезный удар по свободе слову и передвижения. Осуждаем действия Беларуси, также как и бездействие МИД Армении. Чем занимается посол Армении в Беларуси, в чем заключается его миссия? Считаем, что посол Армении должен быть отозван, так же как должен покинуть Ереван и посол Беларуси>, - заявил журналистам перед посольством Беларуси депутат НС Армении, член блока оппозиционного <Елк> Эдмон Марукян. Он также напомнил, что множество людей, в том числе политики, журналисты, деятели культуры посещали Нагорный Карабах, а эти действия являются прецедентом с точки зрения преследовании тех лиц, которые побывали в Арцахе.

В сою очередь оппозиционный депутат Никол Пашинян, озвучил заявление блока <Елк>: <7 февраля Минск передал Баку российско-израильского блоггера Лапшина, где в отношении последнего возбуждено уголовное дело по факту <незаконного> посещения Нагорного Карабаха. В бакинском аэропорту Лашина, как опасного преступника сопровождали вооруженные спецназовцы в масках, что носило очевидный демонстративный характер. <Елк> осуждает действия властей Беларуси, направленные на попирание свободы слова и передвижения граждан и считает данный шаг оскорблением армянского народа. Более такого, данный шаг свидетельствует о том, что союзнические отношения Беларуси в отношении Армении в ОДКБ и ЕАЭС носят формальный характер и не могут быть гарантом обеспечения безопасности РА. <Елк> требует от властей Армении отозвать своего посла и заморозить отношения с Беларусью>.

Пашинян также раскритиковал работу внешнеполитического ведомства Армении. Он отметил, что экстрадиция Лапшина - пощечина в первую очередь министру иностранных дел Армении Эдварду Налбандян и президенту Сержу Саргсяну. <Если мы не хотим, чтобы пощечину нанесли и армянскому народу, то посол Беларуси должен покинуть территорию Армении, а наш дипломат в свою очередь должен вернуться домой>, - отметил Пашинян.

Перед посольством Беларуси в Армении собрались несколько десятков демонстрантов, которые скандировали <Уходи!>, <Свободный, независимый Арцах!>. Из посольства Беларуси к демонстрантам никто не вышел, лишь через <домофон> предложили положить все письма и предложения в специальный посольский почтовый ящик.

7 февраля Верховный суд Беларуси отклонил жалобу российско-израильского блогера Александра Лапшина на законность и обоснованность постановления Минского городского суда, который 26 января текущего года признал законным решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу Баку. Вечером того же дня он спецрейсом был доставлен Баку.