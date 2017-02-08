Среда, 8 Февраля 2017 15:03

АрмИнфо.Национальный оператор почтовой связи Армении - Айпост (Армпочта) и армянская платежная система "Конверс Трансфер" 7-го февраля подвели итоги совместной акции, прошедшей с 1 ноября по 30 декабря минувшего года.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ЗАО <Айпост>, победителями стали 5 клиентов, выбранных по принципу случайности среди получателей как минимум 2 денежных переводов из РФ в период проведения акции, которые удостоились трехдневных путевок в Цахкадзор на двоих.

Вместе с тем, каждый 300-ый получатель денежного перевода из России в период акции получил денежный приз. В общем счете обладателями денежных вознаграждений стали 15 участников акции.

Согласно источнику, почтовые отделения ЗАО "Айпост" осуществляют денежные переводы систем <Конверс Трансфер>, <Форсаж>, , и .

Отметим, что ЗАО <Айпост> является национальным почтовым оператором Армения, который предоставляет почтовые, финансовые и розничных услуги. По последним данным, <Айпост> имеет 900 почтовых отделений во всех городах и сельских населенных пунктах РА.

Напомним, что филиальная сеть Конверс Банка насчитывает 34 подразделения, из коих 13 расположены в Ереване, 20 - в регионах и 1

- в НКР.