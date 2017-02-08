Среда, 8 Февраля 2017 14:51

АрмИнфо. Для открытия нового транзитного коридора через Грузию остался последний, самый трудный шаг. При этом, в реализации соглашения от 2011 года заинтересованы не только Россия и Грузия, но и Армения, - считает заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

В "Соглашении между правительствами РФ и Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами> от 9 ноября 2011 года отмечается прохождение через территории Абхазии и Южной Осетии торговых коридоров из России в Грузию с участием международных посредников, которые будут контролировать и маркировать поток грузов.

Пражская встреча Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с Москвой Зураба Абашидзе завершилась решением реанимации договора <О торговых коридорах> от 2011 года. Карасин, в частности, заявил "Ъ", что речь идет о <серьезном прогрессе в практической области>. По его словам, стороны решили обсуждать лишь те вопросы, которые в принципе можно решить, <не переходя красные линии> - статус Абхазии и Южной Осетии, а также нахождение на их территории российских войск.

Подобная система позволит сторонам обойти щекотливый вопрос таможенного оформления грузов на границе, а также задействовать автомагистраль через Южную Осетию, что особенно важно для Армении, поскольку Военно-грузинская дорога, связывающая страну с Россией, часто закрывается из-за погодных условий.

По словам Карасина, речь все еще идет о задействовании трех коридоров. Один из них начинается вблизи Сочи и, проходя через Абхазию, заканчивается в Зугдиди. Второй стартует около североосетинского села Нар и, проходя через Южную Осетию, заканчивается в Гори, а третий расположен у КПП Казбеги-Верхний Ларс. Роль оператора таможенных пунктов будет по договоренности Москвы и Тбилиси играть швейцарская компания SGS, предоставляющая услуги в сфере инспекций и сертификации.

Карасин сообщил, что представители властей Швейцарии посетят Москву и Тбилиси в конце марта, чтобы обсудить остающиеся нерешенные вопросы. После чего Россия и Грузия должны будут подписать соглашение с SGS. "Мы готовы это сделать. На переговорах в Праге достигнут серьезный прогресс в практической области. Теперь будем продолжать двигаться к тому, чтобы все это заработало", - заявил российский дипломат.