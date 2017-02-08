Среда, 8 Февраля 2017 14:46

АрмИнфо.Глава офисов Ай Дат АРФ "Дашнакцутюн" Киро Маноян считает инициированную азербайджанской стороной эскалацию на линии соприкосновения очередной провокацией в преддверии ожидаемой встречи глава МИД Армении и Азербайджана.

На его взгляд, армянская сторона должна использовать все возможности, чтобы отрезвить Баку. В частности, он считает необходимым, направить требование посредникам Минской группы ОБСЕ выступить с четкими и адресными заявлениями относительно подобных инцидентов. "Необходимо, чтобы минские посредники называли вещи своими именами, а не выступали с несправедливыми и односторонними заявлениями, как это было в случае предыдущей азербайджанской диверсии", - заявил он.

"Особенно сейчас, когда Баку ведет переговоры по перезапуску отношений с ЕС, к нему должны относиться более требовательно", - отметил дашнакцакан. Маноян также добавил, что не видит возможности в каких- либо подвижках в карабахском урегулировании до парламентских выборов в Армении. При этом, на его взгляд, возможна периодическая эскалация на линии соприкосновения азербайджанских и арцахских вооруженных сил.

Отметим, что накануне Азербайджан прибег к новым провокациям на линии соприкосновения. Произошло это после того, как азербайджанские ВС не вывели миссию ОБСЕ на передовые позиции в ходе мониторинга на линии соприкосновения. С 17:00 по 18:50 противник, с огневых точек у своих населённых пунктов, нанёс удары прямой наводкой из 85-миллиметровых орудий по позициям армянской стороны. Кроме артиллерии, азербайджанская сторона и на восточном направлении, и на северном (Талыш) применяла миномёты разного калибра. Выпущено 46 снарядов, из них 22 - из артиллерийских орудий и 24 - из миномётов. Армия обороны НКР заявляет, что вся ответственность за провокационные действия ложится на военно-политическое руководство Баку. Напомним, ранее российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов заявил, что посредники готовы организовать совместную встречу глав МИД Армении и Азербайджана по урегулировании карабахского конфликта на полях конференции по безопасности в Мюнхене в середине февраля. Налбандян и Мамедьяров уже заявили о согласии на встречу