Среда, 8 Февраля 2017 14:12

АрмИнфо.Экстрадиция российско­израильского блоггера Александра Лапшина является очередным проявлением антиармянской политики Беларуси, которая периодически проявляется на мероприятиях ОДКБ и СНГ. Об этом 8 февраля на пресс-конференции в Ереване заявил глава ереванского офиса <Ай дата> и по политическим вопросам АРФ "Дашнакцутюн" Киро Маноян.

Он заметил, что не ожидал ничего другого от Минска, поскольку эта страна не упускает повода вместе с Азербайджаном реализовывать антиармянские инициативы. "Надеюсь, защитники Лапшина обратятся в Европейский суд по правам человека, поскольку данный инцидент может

стать прецедентом и может помешать работе журналистов- иностранцев", - подчеркнул политик. Маноян также считает, что Армения, как государство не может предпринять ничего особенного, поскольку блоггер не является гражданином РА. "Необходимо провести работу с общественными правозащитными организациями России и Израиля, поскольку он является гражданином этих стран, а также продолжить проводить акции протеста в странах, где есть армянское присутствие"- подчеркнул он. Дашнакцакан добавил, что международное сообщество также должно внести свой вклад в вопрос защиты свободы слова в мире.

Отметим, что армяно-белорусская межпарламентская комиссия по сотрудничеству выступила с заявлением, в котором отметила, что Решение Минска об экстрадиции российского Лапшина в Азербайджан является результатом грязной и преступной сделки. Как заявил сопредседатель Комиссии, вице-спикер Эдуард Шармазанов этот шаг направлен не только против Армении и Арцаха, но и России, гражданином которой является Лапшин, против норм демократии. <Такое решение не могло быть принято в демократической стране>,- подчеркнул он. МИД НКР также отреагировало на это. В частности Степанакерт отметил вердикт Верховного суда Белоруссии, оставившим в силе решение о выдаче Лапшина Азербайджану, является не только выражением открытой поддержки политики запугивания иностранных граждан, проводимой азербайджанскими властями, но и вопиющим нарушением фундаментальных прав на свободу передвижения и свободу слова. "Намереваясь выдать Александра Лапшина Азербайджану по запросу Баку на основе сфабрикованного и политически ангажированного дела белорусские власти демонстрируют, что ставят политическую выгоду выше демократических норм и принципов законности и справедливости", - подчеркнуто в сообщении. 7 февраля Верховный суд Беларуси отклонил жалобу российско-израильского блогера Александра Лапшина на законность и обоснованность постановления Минского городского суда, который 26 января текущего года признал законным решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу Баку. Вечером того же дня он был доставлен Баку. Александр Лапшин был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в <черный список> за посещение без согласования с азербайджанскими властями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени <Александр> (<Олександр>). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона <О государственной границе> и миграционного кодекса страны. 17 января прокуратура Беларуси удовлетворила запрос Азербайджана об экстрадиции Александра Лапшина. 26 января Минский городской суд отклонил жалобу адвокатов об изменении судебного решения первой инстанции.