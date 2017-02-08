Среда, 8 Февраля 2017 13:53

Президент центра Европейских и трансатлантических студий (Киев) Алексей Коломиец в интервью АрмИнфо высказывает свою нетривиальную точку зрения о последних событиях вокруг украинского кризиса. По-своему комментирует причины пассивности США в отношении данного геополитического противостояния, делится прогнозами относительного возможных развитий событий на данном векторе глобальной политики.

7 февраля в Конгрессе США было озвучено предложение принятия резолюции, предусматривающей введение против России новых санкций вследствие обстрелов Авдеевки. По мнению авторов документа, именно Москва несет ответственность за обострение ситуации на юго-востоке Украины. Какими Вам представляются перспективы ввода новых санкций?

Не существует никаких сомнений, что обе палаты Конгресса занимают, фактически, радикальную и почти единогласную позицию по отношению к событиям в Украине. Однако, если очередной законопроект о поддержке Украины будет аналогичен двум предыдущим, в 2015 и 2016 годах, то баланс сил на полях Донбасса, реально, не изменится. В тех предыдущих законах содержались положения, которые, фактически, закрывали возможность предоставления летального оружия Украине. Думаю, что и в законопроекте этого года содержатся такие же положения. Однако, ситуация в Конгрессе радикализируется и, поэтому, можно ожидать внесения в проект поправок, которые могут открыть путь для начала поставок американского оружия в Украину. Если предположить, что президент Трамп наложит вето, хотя это, почти, исключается, тогда и такое вето будет преодолено. Однако, обе палаты постоянно лавируют и стремятся избежать прямой конфронтации с Белым Домом. Скорее всего, судьба данного законопроекта будет связана с другими стратегическими законопроектами в сфере национальной безопасности, обороны и международных отношений – Иранская ядерная программа, политика по отношению к НАТО, политика по отношению к израильско-палестинскому конфликту и т.д. Отдельный законопроект о санкциях вряд ли будет рассматриваться. По-видимому, такой законопроект может стать частью законопроекта, о котором я говорил выше. Что было понятно и стало реальностью, это то, что предыдущие санкции, введенные администрацией Обамы, не сработали и не могли сработать, так как-то была, почти имитация санкций. Но необходимо учесть чрезвычайно сложную и быстро меняющуюся ситуацию, связанную с Украиной, которую Белый Дом Трампа связывает с другими стратегическими проблемами. Что очевидно, так это то, что Кремль действует мощнее и значительно целенаправленней, чем администрация Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что спецслужбы США “не знают в точности, что происходит на Украине и кто контролирует там войска”. О чем, на Ваш взгляд, свидетельствует это заявление и в чем реальные причины нового витка конфликта?

К сожалению, такое заявление Дональда Трампа свидетельствует о том, как ужасно действовала администрация Обамы-Байдена по отношению к Украине. Также необходимо добавить очень острый конфликт между лично Трампом и специальными и разведслужбами США, особенно, с ЦРУ. Сколько времени будет необходимо для администрации Трампа – Пенса для выработки «украинской стратегии» пока неизвестно. И таким стратегическим временным вакуумом будет пользоваться, и уже пользуется Кремль. Вторая часть этого заявления вытекает из прямой ненависти лично Трампа к Порошенко и его людям – министру иностранных дел Климкину, послу в США Чалому, бывшему премьеру Яценюку и другим элементам украинской политики. Поэтому, можно предположить, что после подготовки докладов о положении в Украине спецслужбами Соединенных Штатов, а это будут комплексные материалы, и будут выработаны стратегические подходы администрации Трампа к Украине. Почти точно, места для Порошенко там не будет. Сейчас чрезвычайно важно спрогнозировать, кого может рассматривать команда Трампа – Пенса в качестве кандидата на пост президента Украины. Но, параллельно над этой самой проблемой работают и в Кремле.

Теперь о реальных причинах нового витка войны.

Я почти убежден, что их две. Первая, продолжение исполнения договоренностей между двумя «союзниками» – Путиным и Порошенко. Необходимо знать, о чем я говорил много раз - главное, это не «минские преступления», а тайные договоренности между Путиным и Порошенко от 17 октября 2014 года в Милане. И нынешняя эскалация есть выполнение их «миланских» соглашений. Только, почти наверняка, в Кремле нынешнего украинского президента «списали» и заняты поиском преемника. Вторая причина – это проверка, своего рода тестирование нового правительства США. Но, эта причина, я почти убежден, не является основной.

Ожидаете ли Вы положительных изменений на украинском векторе внешней политики США в период президентства Трампа?

Я, почти убежден в том, что в случае победы Хиллари Клинтон, наступление российской армии началось бы уже утром 9 ноября 2016 года. Но, это уже невозможно, ни подтвердить, ни опровергнуть. По моему убеждению все силы Кремля как раз были сконцентрированы на победу Клинтон. Точно таким же образом действовали Порошенко и его окружение. Порошенко и его люди в очень «черном списке» Трампа. Поэтому, личная ненависть Трампа и его ближайших помощников к Порошенко и его камарилье будет нести тяжелые последствия для Украины, в целом. Убежден, что начнется масштабная проверка отношений администрации Обамы – Байдена и Порошенко, и его окружения. Понятно и то, какие будут результаты. И только после этого будут приняты решения о стратегии США Трампа по отношению к Украине. Но сколько будет длиться такой «аудит»? И, конечно, давление на Белый Дом со стороны американских законодателей, почти наверняка, будет усиливаться. Параллельно, внутренняя ситуация в самой Украине будет и дальше осложняться.

Депутаты Европарламента на специальной сессии 2-го февраля одобрили право граждан Грузии въезжать на территорию ЕС без Шенгенских виз. Несмотря на заявление еврокомиссара Йоханесса Хана, согласно которому обострение ситуации в Авдеевке на предоставление Украине безвизового режима никак не влияет, Украина безвизовый режим наряду с Грузией не получила. Прокомментируйте причины.

Насколько я знаю, голосование в Европарламенте по «грузинскому визовому вопросу» было всего лишь голосованием Европарламента. А голосования в Совете Министров ЕС нет. Когда оно будет - никто не знает. В самом начале этой идиотской эпопеи с отменой виз для украинских граждан, было ясно, что главным препятствием является Порошенко и его камарилья. Потом в процесс вторглись события в ЕС. Сейчас все смешалось. Шансов нет. Может, случайно, визы и отменят к концу года. Но верить в случайности в современной, быстро меняющейся геополитической обстановке в Европе, на мой взгляд, глупо.

Посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко, сообщив о намеченном на 2017-й визите президента Азербайджана в Киев, в очередной раз поддержал территориальную целостность Азербайджана и неприемлемость статус-кво вокруг Нагорного Карабаха. Обусловлена ли, на Ваш взгляд, подобная поддержка исключительно аналогией территориальных проблем Киева и Баку или же тут имеются более весомые геополитические резоны?

Проведение аналогии территориальных проблем Киева и Баку является определяющей в данных высказываниях и политике. Но, вряд ли попытки вовлечения Азербайджана в качестве противовеса для достижения каких-то целей Украины достигнут успеха. Азербайджан и так не очень успешно балансирует в своих геостратегических действиях в ближайшем регионе и, особенно, в регионе Ближнего Востока.

Все тот же посол Украины в АР, анонсировав проведение в Баку заседания азербайджано-украинской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщил, что Киев намерен наладить импорт в Украину из Азербайджана некоторых видов оружия и боеприпасов. В силу каких обстоятельств, на Ваш взгляд, Украина сегодня стала нуждаться в азербайджанских вооружениях, и о каких их видах может сегодня идти речь?

Учитывая тот факт, что страны ЕС, НАТО и США администрации Обамы, отказали в предоставлении оружия Украине, такие действия естественны. Непонятно другое, что Азербайджан может предоставить Украине? Я очень сомневаюсь, что Азербайджан может продать Украине необходимые виды и системы вооружений. Возможно, что будут находиться варианты транзита через Азербайджан в Украину вооружения, произведенного в третьих странах.