Среда, 8 Февраля 2017 13:22

АрмИнфо. В деле совершенствования бизнес-среды основная роль отводится Комитету госдоходов. Об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе обсуждения отчета Комитета госдоходов РА о работе за 2016 год и приоритетов на текущий год.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Правительства, глава КГД Вардан Арутюнян доложил премьеру, что в 2016 году были задействованы модернизированные пропускные пункты Баграташен и Гогаван на армяно-грузинской госгранице. В процессе работы по модернизации пропускного пункта Бавра. Комитет принял к эксплуатации систему подачи транзитных деклараций. В целях совершенствования налогового администрирования были проведены работы по оптимизации в системе, по поиску взаимосвязанных налогоплательщиков. Налоговые проверки в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились на 10 тысяч.

По словам главы КГД, приоритетами ведомства в 2017 году остаются пересмотр критериев риска для проверки налогоплательщиков, автоматизация приёма данных от третьих лиц о налоговых нарушениях. В свою очередь, премьер-министр, говоря о задачах Комитета госдоходов, заявил: "В деле совершенствования бизнес-среды основная роль должна быть за вами. Первая задача - хорошее отношение к бизнесу, работающему в "белом поле", второе - регулирование отношений с плохим налогоплательщиком, а не наоборот. Драйвером нашей экономики станет хорошее самочувствие бизнеса. У меня огромные ожидания от вас. Кто не принимает наши правила игры, тот должен постоянно чувствовать ваше присутствие за спиной", - заключил премьер.