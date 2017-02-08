Среда, 8 Февраля 2017 12:59

АрмИнфо. Решение Белоруссии об экстрадиции блоггера Александра Лапшина за посещение Нагорного Карабаха является посягательством на свободу слова. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Армении Армана Татояна.

Татоян также замечает, что беспрецедентная <встреча> Лапшина в Азербайджане с усиленным конвоем и наручниками уже являются нарушением прав человека. По его словам, арест и экстрадиция Лапшина не могут повлиять на работу иностранных журналистов и правозащитников в Нагорном Карабахе. <Работа в направлении стимулирования визитов зарубежных журналистов и представителей международных правозащитных организаций в Арцах, взаимодействия карабахских институтов с иностранными структурами должна быть осевой в деятельности каждого из нас, и этому нет альтернативы>,- говорится в заявлении Омбудесмена РА. 7 февраля Верховный суд Беларуси отклонил жалобу российско-израильского блогера Александра Лапшина на законность и обоснованность постановления Минского городского суда, который 26 января текущего года признал законным решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу Баку. Вечером того же дня он был доставлен Баку. Александр Лапшин был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в <черный список> за посещение без согласования с азербайджанскими властями непризнанной Нагорно- Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени <Александр> (<Олександр>). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона <О государственной границе> и миграционного кодекса страны. 17 января прокуратура Беларуси удовлетворила запрос Азербайджана об экстрадиции Александра Лапшина. 26 января Минский городской суд отклонил жалобу адвокатов об изменении судебного решения первой инстанции. - Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи Лапшина властям Азербайджана: "Мы против того, чтобы экстрадировать граждан РФ, задержанных в той или иной стране, в третью страну". Меж тем президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля на пресс-конференции в Минске потребовал как можно скорее выполнить постановление суда о передаче блогера Лапшина Азербайджану, так как считает это решение абсолютно законным. "Уже давно надо было переслать его туда, куда надо. Я же вам поручил: отдайте его по закону. По закону так: россияне хотят его? - нет; израильтяне, он же гражданин Израиля, - ну, вроде, нет. Азербайджан обратился не к нам, а в Интерпол. Мы, согласно решению Интерпола, его задержали, и согласно всем законам и порядку, должны передать его Азербайджану. Мы его вообще можем выпустить, но это было бы неправильно, потому что так и к нам отнесутся, когда мы будем (просить) кого-нибудь задержать", - добавил президент Беларуси. Он отметил, что пока у белорусской стороны нет никаких оснований для отказа в выдаче Лапшина Азербайджану.