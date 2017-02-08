АрмИнфо.Центральная избирательная комиссия Армении приняла решение о предоставлении разрешения армяноканадской компании осуществлять запись и трансляцию с избирательных участков Армении во время апрельских парламентских выборов.
Правда трансляция будет осуществляться не со всех 2000 избирательных участков республики, а лишь с 1500 из-за недостатка финансовых средств. Договоренность о трансляции избирательного процесса была достигнута между властями и оппозицией Армении для обеспечения транспарентных выборов. А финансовое содействие оказали международные донорские организации.
Примечательно, что он-лайн трансляцию избирательного процесса обеспечит провайдерская компания U-COM, по версии СМИ, принадлежащая зятю президента Сержа Саргсяна Микаэлу Минасяну.
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