Среда, 8 Февраля 2017 11:45

АрмИнфо. Согласно сообщениям синоптиков в ряде регионов Армении ожидается снег.

Как сообщили АрмИнфо в МЧС Армении, 8-го февраля ожидается погода без осадков. С 9-12 февраля в отдельных местах ожидается слабый снег. Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с.

Ночью 9-го февраля температура воздуха повысится на 2-4 градуса, в марзах Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе днем 9-го и 10-го понизится на 5-7 градусов.

В Ереване 8-го февраля ожидается погода без осадков. С 9-12 ожидается облачность, без существенных осадков. Столбик термометра ночью покажет 8-10 градусов мороза. Днем ожидается 0-2 градусов ниже нуля.