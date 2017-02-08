Среда, 8 Февраля 2017 11:45

АрмИнфо. Экстрадиция блоггера Александра Лапшина создает принципиально новую плоскость изолирования Арцаха Азербайджаном. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Армянского института международных отношений и безопасности (AIISA) Степан Сафарян.

"В Ереване и Степанакерте пока еще не вполне осознают возможные политические последствия сдачи Минском Лапшина Баку. И, как и 2 апреля 2016-го, власти Армении и НКР оказались неготовыми к подобному сценарию и потому первый бой проиграли. В подобных условиях, МИД Армении сегодня, как минимум, обязан пригласить белорусского посла и вручить ему ноту протеста", - отметил аналитик.

Сафарян подчеркнул, что для Сержа Саргсяна и его РПА, бизнес-партнера Лукашенко Гагика Царукяна, сегодня более важны вопросы организации предвыборной кампании. И даже в условиях подобного политического дезертирства, большая часть народа, по его оценкам, все равно проголосует на выборах за Саргсяна и Царукяна, мотивируя это тем, что "остальные еще хуже".

Меж тем, Азербайджан, на взгляд аналитика, постепенно упрочняет свои позиции и для их защиты уже нет Робертов Абаджянов. В этом свете, аналитик напомнил как во времена президентства Роберта Кочаряна, возглавляемый Варданом Осканяном МИД Армении, по просьбе Лукашенко осуществлял в Европе его теневой лоббинг. А сегодня все тот же Лукашенко отвесил им звонкую оплеуху

8 февраля, задержанный в Минске по запросу Азербайджана российско-израильский блоггер Александр Лапшин был экстрадирован в Баку и увезен из аэропорта сотрудниками МНБ Азербайджана в наручниках. Днем ранее Верховный суд Беларуси признал экстрадицию Лапшина в Азербайджан законной.