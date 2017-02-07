Вторник, 7 Февраля 2017 17:56

АрмИнфо.Вопросы, связанные с событиями первого марта 2008 года должны быть адресованы нынешним властям Армении. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции заявил экс-глава МИД Армении и лидер партии "Единение" Вардан Осканян.

"Во-первых, бенефициариями являются они, поскольку получили власть и правят по сей день. Я же по своей воле отказался от предложенной мне

должности в нынешнем кабмине. И во-вторых они занимаются расследованием этих событий, а я выступаю выявление всех виновных, чтобы избежать их повторения", - отметил он. При этом Осканян добавил, что отличается от всех министров, которые пребывали на должности во время мартовских событий 2008 года тем, что не убежал и выступил с призывом о диалоге. "Меня беспокоила стабильность в стране, ее авторитет. Моя совесть спокойна", - подчеркнул он, добавив, что искусственно пытаются свалить на его ответственность за эти события.

Он также заявил, что по своему решению стал оппозиционером, хотя имел возможность остаться во власти и занять разные посты. "Мне предлагали остаться на посту министра, после стать референтом президента по внешнеполитическим вопросам, либо послом в любой стране. Кроме этого среди кандидатов на пост президента в 2008 году Роберт Кочарян рассматривал Сержа Саргсяна и меня. Он выбрал Саргсяна, я уверен, что, учитывая его военный опыт, следовательно, для меня не важно, какой пост займу сейчас или займу ли вообще", - отметил политик добавив, что представляет политическую заявку в качестве реального оппозиционера и призвал голосовать за блок, который вскоре будет сформирован в том числе и с его участием.

Экс-министр считает, что для победы на выборах необходимо представить сильную альтернативу правящему в Армении режиму. "Член нашего блока экс-министр обороны Сейран Оганян владеет военными навыками, я имею опыт работы во внешнеполитической сфере, есть хорошие отношения с Диаспорой, можем найти пути разрешения экономических проблем. Наша цель стать реальной альтернативой властям", - заявил он, при этом добавив, что в стране крайне сложная социально-экономическая ситуация и усилия нового правительства ничего не изменили.

"Для реформ нужна новая власть и новые лица. Также стране необходима креативная экономическая политика. Армения страна с большими возможностями. Есть более 4 млрд драмов, которые остались вне оборота из-за отсутствия доверия к властям страны. В случае победы мы сможем каждые пять лет в среднем 1,5 млрд долларов привлечь в качестве инвестиций, либо грантовых программ" , - подчеркнул он, отметив в качестве финансовых источников завещание Кирка Кркоряна, программу США "Вызовы тысячелетия", конференцию доноров ЕС и т.д.