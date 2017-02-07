Вторник, 7 Февраля 2017 17:55

АрмИнфо.Партии <Армянский национальный конгресс> и Народная партия Армении будут участвовать в апрельских парламентский выборах в составе единого блока. Об этом с трибуны парламента РА заявил глава фракции АНК Левон Зурабян.

Он заявил, что с сегодняшнего дня дается старт предвыборной кампании блока, который будет выступать за решение карабахского конфликта, разблокирование границ республики, повышение пенсий, снижение тарифов на энергоносители на 25%, снижение кредитных ставок и кредитную амнистию, искоренение коррупции и привлечение к ответственности коррумпированных чиновников, создание равного конкурентного поля, восстановления системы прямых президентских выборов.

Отметим, что блок будет возглавлять первый президент Левон Тер-Петросян, вторым номером пропорционального списка будет лидер НПА Степан Демирчян.