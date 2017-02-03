Пятница, 3 Февраля 2017 20:01

АрмИнфо.Указ президента США Дональда Трампа о внесении изменений в миграционную политику США не отразился на предоставлении виз для граждан Армении и тех, у кого армянские паспорта. Об этом на запрос корреспондента АрмИнфо сообщили в пресс-службе посольства США.

<А изменения правил проведения интервью, предусмотренные этим указам Трампа, применялись посольством США в Армении до подписания указа и фактически никаких изменений в процессе предоставления виз не произошло. Те граждане, у которых есть действительная въездная виза или у тех, у кого срок действительности визы истек 12 месяцев назад, могут получить новую визу без интервью. А те, у кого срок действительной визы завершился более 12 месяцев назад должны пройти новое интервью. От требования прохождения интервью могут быть также освобождены лица, обратившиеся за дипломатическим и официальным въездом. Как и всегда, при рассмотрении со стороны сотрудника консульской службы заявления и возникновении вопросов, он может вызывать гражданина на интервью>, - говорится в ответе американского дипломатического ведомства. Ознакомиться с правилами получения виз можно по следующей ссылке: travel.state.gov<http://travel.state.gov/> .

27 января Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Это вызвало массовые протесты, решение президента осудили многие политики в Америке и за ее пределами.