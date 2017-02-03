Пятница, 3 Февраля 2017 19:57

АрмИнфо. Компания Viva Cell-MTS запускает мобильное приложение , обеспечивающее доступ к подробной карте столицы. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, это приложение разработано при партнерстве с ИТ-компанией Locator. Приложение доступно для смартфонов, действующих в операционных системах Android и iOS. "QARTEZ" является бесплатным приложением, и тарифицируется только израсходованный интернет. В ближайшем будущем в приложение будут включены карты Дилижана и Цахкадзора.

Согласно источнику, мобильное приложение помогает ориентироваться в Ереване, находить непосредственно с мобильного устройства, всего одним нажатием на экран, собственное местоположение, а также получить информацию о нахождении различных организаций: правительственныx ведомств, банков, медицинских учреждений, учебных заведений, магазинов, пунктов общественного питания, общественных туалетов, развлекательных центров, аптек, ремесленных киосков, провайдеров услуг.

Приложение также является рекламной платформой для компаний, желающих разместить информацию о специальных предложениях или видеоролик/баннер на своих индивидуальных страницах в приложении. Посредством индивидуальной страницы можно совершать звонки, отправлять электронное письмо, оставлять комментарии, смотреть рекламные ролики, знакомиться со специальными предложениями и пользоваться многими другими функциями.

Отметим, что VivaCell-MTS (ЗАО "К-Телеком") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.