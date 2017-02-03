Пятница, 3 Февраля 2017 19:54

АрмИнфо. Без привлекательной бизнес среды в Армении - соглашение об избежании двойного налогообложения бессмысленно.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства США в Армении, об этом говорится в ответе посла США в Армении Ричарда Миллза на запрос Армянского национального комитета Америки (ANCA)/

<В этом причина того, что посольство США в Армении акцентирует свое внимание на таких вопросах как верховенство закона, таможенные реформы и обеспечение равных правил игры для иностранных инвесторов. Пока нет серьезных документальных доказательств того, что какая-либо американская инвестиция не была осуществлена в Армении из-за двойного налогообложения. Если вы знаете о таких случаях, то мы хотели бы быть информированы об этом>, - говорится в ответе Миллза.

При этом отмечается, что посольство США и правительство вместе достигли реформирования в сфере политики открытого неба, которое сейчас позволяет западным авиаперевозчикам изучить армянский рынок. <Благодаря этому объем пассажироперевозок аэропорта <Звартноц> возрос на 12 %, также снизилась общая цена билетов. Сейчас правительство Армении должно работать над бизнес-предложениями по формированию новых направлений. Посольство с новым акцентом содействует проектам по развитию туризма, тем самым обеспечивая экономические обоснования, а американские частные компании сами принимают свои решения>, - отметил посол США в Армении.