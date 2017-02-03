Пятница, 3 Февраля 2017 19:53

АрмИнфо.Вопросы сотрудничества между Арменией и Евросоюзом обсудили сегодня премьер-министр РА Карен Карапетян и гендиректор Европейской комиссии по переговорам соседства и расширения Кристиан Даниельсон.

Премьер, в частности, отметил, что европейская повестка является одним из приоритетов внешней политики Армении. <Наше сотрудничество основано на общих ценностях и очень важно для нас. Армения готова продвигать взаимодействие с ЕС в сферах, представляющих взаимный интерес, и в этом плане очень важны переговоры по подписанию рамочного соглашения>, - говорится в заявлении.

В этом контексте он подчеркнул важность реализации программ COSME и <Горизонт>, а также переговоры по присоединению к общей авиационной зоне. Премьер приветствовал содействие ЕС в вопросах борьбы с коррупцией и реализации ряда реформ.

В свою очередь Даниельсон подчеркнул, что с подписанием рамочного соглашения отношения между Арменией и ЕС войдут в новую фазу развития. Он подчеркнул заинтересованность ЕС в экономическом развитии Армении, улучшении бизнес-климата, реформировании системы управления, реализации реформ. Особый акцент был поставлен на развитии сферы высоких технологий.