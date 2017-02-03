Пятница, 3 Февраля 2017 19:52

АрмИнфо.Конверс Банк запускает виртуальную карту VISA нового поколения - Visa Virtual Account, которая предоставляет клиентам возможность совершать безопасные покупки и платежи через интернет, избегая рисков, связанных с пластиковыми картами, а также освобождая покупателя от необходимости иметь пластиковую банковскую карту.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, в течение трех лет плата за обслуживание составляет всего 1000 драмов. Клиентам,

предпочитающим Visa Virtual Account, вместо физической карты, предоставляется онлайн-счет и карточные данные, посредством ввода которых можно совершать оплаты в интернет-магазинах. Карта имеет дневной лимит использования, который клиент может изменить, тем самым уменьшая риски.

Согласно источнику, виртуальной картой Visa Virtual Account можно управлять посредством интернет-банкинга, совершая переводы и просматривая потоки средств и остаток на счете. Для того, чтобы отслеживать совершенные транзакции и остаток на счете, карточные данные можно зарегистрировать также в системе Arca.am. Карту Visa Virtual Account можно заказать в драмах, долларах США, ЕВРО и российских рублях.

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк как по общему числу активных карт, так и по числу Visa входит в TOP-5. К 1 октября 2016 года банк нарастил число Visa на 15,3% годовых - до 44,3 тыс. шт. В общем числе активных карт банка на долю Visa приходится 33%. Объем пластиковых транзакций Конверс Банк нарастил в годовом разрезе на 14,8% до 147.7 млрд драмов, поднявшись по этому показателю с 3-й на 2-ую позицию. У Банка на 1 октября 2016 года насчитывается 101 банкомат и 572 собственных POS-терминала, с годовым ростом соответственно на 8,6% и 27,4%. Конверс Банк выпускает и обслуживает наравне с локальными картами ArCa также Visa и MasterCard.