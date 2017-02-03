Пятница, 3 Февраля 2017 19:22

АрмИнфо. В Иджеванском филиале Ардшинбанка в тестовом режиме обслужили первого клиента в рамках предоставления услуг Госрегистра и Кадастра недвижимости. Иджеванский филиал стал первым региональным филиалом банка, где начали внедрение государственных услуг, переданных банку в рамках договора, подписанного с Министерством юстиции РА.

По словам Министра юстиции Республики Армения Арпине Оганнесян, задача повышения качества и эффективности услуг, предоставляемых государственными органами Армении, является приоритетом для правительства республики. Делегирование некоторых функций госорганов частным структурам, например, банкам, делает процесс более доступным для граждан. Как заявил директор по стратегическому развитию Ардшинбанка Армен Гаспарян, сотрудничество с Правительством в лице Министерства юстиции в этой области банк считает для себя очень ответственным и перспективным.

«У Ардшинбанка самая разветвленная сеть филиалов по республике и это дает возможность охватить сервисом как можно большее количество клиентов. Все преимущества новой услуги жители регионов очень скоро почувствуют на себе, так как для получения какой-либо справки от государственных органов им не надо будет ездить в столицу или региональный центр. Ранее Ардшинбанк уже презентовал эту услугу в двух филиалах Еревана, с сегодняшнего дня ее можно получить через наш региональный филиал в Иджеване. В течение года мы планируем внедрить услугу еще в десяти филиалах банка»,- отметил А. Гаспарян.

Директор по розничному бизнесу Ардшинбанка Артак Хачатрян рассказал об эфективности делегированиных банку функций.

«Новая услуга значительно оптимизирует процесс получения кредита, сократит время, затрачиваемое на подготовку необходимых документов, и как результат, повысит эффективность банковских процессов, сделав их более доступными и быстрыми, а это еще один шаг навстречу клиенту»,- отметил в заключение А. Хачатрян.

Напомним, что в рамках реформ, начатых правительством, на основе соглашения с Министерством юстиции, Ардшинбанк стал оператором некоторых сервисных функций государственных органов.