Пятница, 3 Февраля 2017 19:14

АрмИнфо.Партия «Наследие» примет участие в парламентских выборах в составе какого-либо блока. Такое решение было принято сегодня на политсовете партии.

Однако, как сообщил в беседе с журналистами зампред партии Армен Мартиросян, окончательного решения о том, в составе какого именно блока «Наследие» примет участие пока нет. «У нас есть «переговорщики», которые находятся в диалоге с различными силами, по окончанию переговоров будет принято соответствующее решение»,- заявил Мартиросян, добавив, при этом, что некоторые члены политсовета, в том числе и глава фракции «Наследие» Заруи Постанджян выступали за самостоятельное участие партии в выборах.

Мартиросян подчеркнул, что консолидация с блоком «Царукян» исключается, переговоры будут вестись только с блоками экс-министра обороны Сейрана Оганяна или «Елк».

Что касается предвыборных планов других политических сил, информацию о консолидации партии «Армянское общенациональное движение» с блоком «Царукян» сегодня опроверг представитель АОД, экс-министр иностранных дел Александр Арзуманян. Он подчеркнул, что не считает целесообразным консолидацию различных по идеологии политических сил в единый блок, поэтому сам он не будет баллотироваться. При этом Арзуманян не исключил возможности того, что отдельные члены АОД будут баллотироваться по спискам тех или иных блоков.

Сегодня об отказе участвовать в парламентских выборах заявил также предприниматель Хачатур Сукиасян, хотя долгое время в СМИ муссировались слухи о том, что он займет первые строчки списка блока «Царукян» или Армянского национального конгресса.