Пятница, 3 Февраля 2017 17:36

АрмИнфо.В стране должны действовать механизмы социального равенства. Об этом в своем видеообращении отметил экс-министр обороны Армении Сейран Оганян.

"Нельзя больше терпеть ту несправедливость, то социальное положение, в котором сейчас находятся представители научно-образовательной сферы. Поляризация в армянском обществе достигла недопустимых размеров", - подчеркнул экс-министр.

На его взгляд, все ресурсы страны сосредоточены у небольшого количества людей, а тем, кто выполняет важную работу, твердят об отсутствии финансов и необходимости смириться со сложившейся ситуацией. "Ни для кого не секрет, у кого в руках находится основная часть богатства страны", - заключил Оганян.

Накануне он выступил с обращением, направленным к членам гражданского общества. Министр признался, что зачастую руководствовался их советам при принятии тех или иных решений. При этом он подчеркнул, что большинство созидающих людей находится вне госаппарата. "Наше государство, к сожалению, не только не научилось уважать их, но и использовать их человеческий и профессиональный потенциал ", - подчеркнул он.

Отметим, что ранее Оганян заявил о намерении участвовать в парламентских выборах. Позже стало известно, что он возглавит блок в лице партий <Единение>, <Третья Республика>, Демпартии, Народной партии и партии <Объединение самоопределение>. Глава Демпартии Арам Саркисян заявил, что список блока будет возглавлять Оганян.