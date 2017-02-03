Пятница, 3 Февраля 2017 17:29

АрмИнфо. В воскресенье партии "Процветающая Армения", социал-демократическая партия "Гнчакян", партия "Рамкавар-Азатакан", Армянское общенациональное движение и движение "Единение" подпишут меморандум о создании блока. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо, заявил ответственный по вопросам пропаганды блока "Царукян" Арман Варданян.

"Главой и основой блока будет Царукян, однако блок не является консолидацией вокруг личности - это идейное объединение", - отметил он. При этом, по его словам блок назван в честь Царукяна, поскольку проведенные поросы показали, что граждане страны связывают свое будущее именно с его личностью. "Он был против этого, однако мы настаивали на этом имени, чтобы каждый гражданин страны, даже в самом отдаленном селе знал, какой блок объединяет Царукян", - подчеркнул он, добавив, что после создания данной платформы другие политические силы также могут присоединиться к блоку.

Варданян также добавил, что с экс-министром обороны Сейраном Оганяном проводились консультационные встречи. "Однако вопрос в определении этапа сотрудничества. Все разделяют нашу позицию о необходимости консолидации и необходимости проведения реформ совместными усилиями, и на каком этапе это произойдет, является техническим вопросом", - подчеркнул он. При этом он не исключил, что на каком-то этапе произойдет объединения блоков Царукяна и Оганяна. "Объединение как в одном блоке, так и вокруг поисков точек соприкосновения после выборов", - подчеркнул он, не исключив возможность коалиционного управления.

Отметим, что 3 февраля член партии <Альянс> Тиграна Уриханяна заявил об участии в парламентских выборах в составе блока < Царукян>. По информации АрмИнфо пропорциональный список войдут также лидер АОД Арарат Зарубян и экс-министр иностранных дел Александр Арзуманян, главы гнчаков и рамкаваров Нарек Галстян и Акоп Аветикян, от <Альнса> Тигран Уриханян, депутаты от <Процветающей Армении> во главе с Наирой Зограбян. По рейтинговому списку будут баллотироваться <Кадиллак Серож> - Сергей Ованнисян, экс-мэр Гюмри Вардан Гукасян, <Чойт> - многократно судимый бывший республиканский депутат Акоп Акопян, <Джимми> - бывший скандально известный депутат Зорик Зограбян, экс-глава ереванской общины Арабкир Овик Шагинян, сын депутата Мгера Седракяна (Тохмахи Мгер) - Давид, а также зять Царукяна - мэр Арташата Аргам Абрамян.

В блоке Оганяна же объединились партий экс-главы МИД Армении Вардана Осканяна <Единение>, экс-заместителя главы аппарата президента Виктора Даллакяна <Третья Республика>, Демпартия, Народная партия во главе с Тиграном Карапетяном и объединение Паруйра Айрикяна "Национальное самоопределение". Как заявил лидер Демпартии Арам Саркисян, пропорциональный список блока возглавит Сейран Оганян.