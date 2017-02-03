Пятница, 3 Февраля 2017 15:53

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово- восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

6 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 платформа N 2 в Нубарашене; улицы 7-30 садоводческой территории в Харберде;

10:30-16:30 собственные дома 2-70, 72-143 на 7-ой улице, 1-9, 1/1,

1/2, 88, 90 на 1-ом переулке 7-ой улице, 84-119, 92/1, 93/1, 99/1,

105а, 106а на 9-ой улице, 36, 42 на 11-ой улице в Норке; собственные

дома 24/1, 30/11, 168 на ул. Г. Овсепян и прилегающие общественные

абоненты, жилой дом 20 на ул. Молдовакан и прилегающие общественные

абоненты во 2-ом Норкском массиве;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично села Айнтап и Нор Харберд;

10:30-16:00 частично село Верин Арташат;

11:00-13:30 частично улицы Шаумяна, Ханджяна, Абовяна в городе Арарат;

в Котайкском марзе:

11:00-14:00 жилые дома 1-8, 15, 17 на ул. Исаакяна, обслуживающие офисы "Виваселл МТС" и "Юком", ЧП "Лилит ев Сюзи" и прилегающие общественные абоненты в городе Нор Ачн;

12:00-14:00 села Котайк, Нор Гюх; фармацевтическая лаборатория, детский дом "СОС" и прилегающие общественные абоненты в Нор Гюхе;

12:00-15:00 село Балаовит, военная полоция Балаовита, консервный завод, воинская часть, "Джрмух Коюги", административное здание водного хозяйства, каменный цех и прилегающие общественные абоненты; ООО "Юкаго", "Навтамтерк", "Ангар", "Онира клаб", "Армглас ев Саранист", садоводческие компании "Птгни-2", "Гегард", "Кимиагорц", ресторанные комплексы "Арцив", "Оазис", "Лусабац", комплекс "Шангри ЛА", ЧП "А.Авагян"; частично село Птгни и прилегающие общественные абоненты.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.