Пятница, 3 Февраля 2017 14:16

АрмИнфо. Партия <Альянс> депутата Тиграна Уриханяна примет участие в парламентских выборах в составе блока <Гагик Царукян>. Об этом Уриханян заявил сегодня на пресс-конференции. Он подчеркнул, что являлся тем деятелем, который всегда находился рядом с Царукяном даже после его ухода из политики.

Отметим, что, по информации АрмИнфо из парламентских источников, вхождению партии <Альянс> и, в частности, Уриханяна в блок <Царукян> была против лидер <Процветающей Армении> Наира Зограбян. На этом фоне между Уриханяном и Зограбян развернулась острая конфронтация, вылившаяся в личные оскорбления в соцсетях и СМИ.

5 февраля блок <Царукян> подпишет меморандум о сотрудничестве. В ряды блока войдут партии <Процветающая Армения>, <Рамкавар Азатакан>, Социально-демократическая партия <Гнчакян>, <Армянское общенациональное движение> и <Альянс>. Пропорциональный список блока будет возглавлять сам Царукян, в него войдут также лидер АОД Арарат Зарубян и экс-министр иностранных дел Александр Арзуманян, главы гнчаков и рамкаваров Нарек Галстян и Акоп Аветикян, от <Альнса> Тигран Уриханян, депутаты от <Процветающей Армении> во главе с Наирой Зограбян, далее идут Ваге Энфиаджян, Микаел Мелкумян, в списке будет также пресс-секретарь Царукяна Ивета Тоноян.

А вот рейтинговый список блока будет крайне любопытным, по нему будут баллотироваться такие <авторитеты> как <Кадиллак Серож> - Сергей Ованнисян, Варданик - экс-мэр Гмри Вардан Гукасян, <Чойт> - многократно судимый бывший республиканский депутат Акоп Акопян, <Джимми> - бывший скандально известный депутат Зорик Зограбян, экс-глава ереванской общины Арабкир Овик Шагинян, сын депутата Мгера Седракяна (Тохмахи Мгер) - Давид, а также зять Царукяна - мэр Арташата Аргам Абрамян.