Пятница, 3 Февраля 2017 14:13

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции административных районов Кентрон и Норк-Мараш приговорил обвиняемых в применении насилия в отношении полицейских во время июльских акций протеста в Ереване Арсена Мкртумяна, Гагика Микаеляна и Сосо Маркаряна к 3 годам лишения свободы.

Адвокаты обвиняемых считают, что данное дело имеет политический подтекст и приговор несправедлив. В частности, адвокат Сосо Маргаряна

Ара Закарян заметил, что приговор необоснован, поскольку, на его взгляд, участники акции пытались предотвратить применение насилия в отношении захватчиков полка ППС и избежать жертв. По его словам, если бы общество проявило пассивность и не выступало бы против применения силы, власти прибегли бы к силе.

"Мой подзащитный стал швырять камни лишь после того, как под его ногами взорвалась световая граната, которую бросили сотрудники полиции", - отметил он. При этом адвокат заметил, что Макарян также проходит пострадавшим по этому инциденту. Сам Маркарян же признал, что швырял камень, однако он не считает, что это преступление. По его словам, это была защитная реакция, сработавшая подсознательно в ответ на применение полицией спецсредств. Адвокат же акцентировал внимание на том факте, что полиция применила спецсредства в отношении собравшихся без предоставления времени для их ухода.

В свою очередь, адвокат Гагика Микаеляна Ани Чатинян предоставила суду положительные характеристики, в которых отмечено, что ее подзащитный является учителем истории в школе 142, был сотрудником НАН и имеет двух детей. Однако суд не учел и это обстоятельство. Арсен Мкрутумян же заявил, что признал свою вину и попросил дать возможность доказать, что произошедшее не является результатом злого умысла.

В отношении всех трех обвиняемых адвокаты попросили применить мягкое наказание или условное. Однако прокурор Айк Петросян заявил, что не

верит заявлениям обвиняемых. Он также усомнился в утверждениях о том, что они пытались защитить захватчиков полка. При этом, на его

взгляд, в этот день полиция проявила редкую сдержанность.

Адвокат Закарян предусмотрел в поведении прокурора политический подтекст. "Когда речь идет о делах с политическим подтекстом наши суды вершат не правосудие, а имитируют его. Власти преднамеренно распространили слухи о том, что в случае признания вины дела обвиняемых будут рассмотрены в срочном порядке, и приговор будет условным. Однако они оказались у сломанного корыта", - заключил он.

Отметим, что 17 июля текущего года, группа <Сасна црер> захватила здание полка патрульно-постовой службы Полиции Армении. <Сасна црер> требовала освобождения из-под ареста одного из лидеров <Учредительного парламента> Жирайра Сефиляна, а также смена власти в стране. Действия <Сасна црер> получили широкий общественный резонанс, по столице прошли многотысячные демонстрации, в результате которых десятки людей были задержаны. Здание полка было освобождено 31 июля, 31 член группы были задержаны. В результате данных событий три полицейских погибло, более десятка членов группы были ранены. Арсена Мкртумяна, Гагика Микаеляна и Сосо Маркаряна были задержаны 20 июл. По их дело проходит 46 пострадавших. -