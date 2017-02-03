Пятница, 3 Февраля 2017 14:11

АрмИнфо.Россия последовательно стоит на том, что выдача граждан России третьим странам недопустима. Об этом 3 февраля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Минска выдать Азербайджану российско-израильского блоггера Александра Лапшина.

<С целью доведения нашей позиции по этому вопросу, мы осуществляем интенсивные контакты с Министерством иностранных дел Беларуси, компетентными органами этой страны. На днях было опубликовано соответствующее заявление уполномоченного по правам человека России, говорящее не только о гуманитарном измерении, но правовые оценки этой ситуации. Поэтому я сейчас могу прокомментировать в этих рамках>, - заключила Захарова.

Отметим, что Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем заявлении, в частности, подчеркнула недопустимость выдачи Азербайджану российского блоггера Александра Лапшина. <Считаю недопустимой выдачу с территории Союзного государства России и Белоруссии в Азербайджан российского гражданина, независимого журналиста Александра Лапшина. Это прямо установлено частью 1 статьи 61 Конституции РФ: <Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству>. Поддержку своей позиции я получила в МИД России и других профильных ведомствах. Вместе с тем, хотелось бы напомнить российским гражданам, выезжающим за рубеж, о необходимости изучать и соблюдать законодательство иностранных государств>, - говорится в заявлении Москалевой.

Александр Лапшин был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в <черный список> за посещение без согласования с азербайджанскими властями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блоггеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени <Александр> (<Олександр>). После этого Азербайджан объявил блоггера в международный розыск за нарушение закона <О государственной границе> и миграционного кодекса страны. 17 января прокуратура Беларуси удовлетворила запрос Азербайджана об экстрадиции Александра Лапшина. 26 января Минский городской суд отклонил жалобу адвокатов об изменении судебного решения.