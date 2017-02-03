Пятница, 3 Февраля 2017 11:09

АрмИнфо.В ночь со 2 на 3 февраля противник более 30 раз нарушил режим прекращения огня на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Армии обороны НКР, за указанный период противник произвел более 440 выстрелов в направлении карабахских позиции из стрелкового оружия различного калибра, в том числе и снайперских винтовок. В юго- восточном направлении противник также применил крупнокалиберные снайперские винтовки <Истиглал>.

Передовые подразделения АО НКР воздержались от ответных действий и продолжают уверенно нести боевое дежурство по всему периметру линии соприкосновения.