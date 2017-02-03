Пятница, 3 Февраля 2017 10:54

АрмИнфо. Делегация Армении, возглавляемая министром обороны Вигеном Саркисяном, в Иране, посетила компанию по материально- техническому обеспечению армии .

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны Армении, затем состоялась встреча Саркисяна с советником духовного лидера Ирана по вопросам внешней политики Али Акбаром Велаяти. В ходе встречи собеседники высоко оценили уровень армяно- иранского сотрудничества и выразили убеждение, что это является хорошим задатком для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества. Велаяти отметил, что Армения и Иран уже эффективно взаимодействуют по объемным направлениям экономики и выразил надежду, что визит Саркисяна в ИРИ придаст новый импульс сотрудничеству также в сфере обороны.

В ходе встречи были обсуждены вопросы как двусторонней, так и многосторонней повестки. Саркисян и Велаяти сошлись во мнении, что новые очаги напряжения ставят под угрозу региональную безопасность, в связи с чем, необходимо объединить усилия для пресечения распространения терроризма и радикализма.

Стороны коснулись также нагорно-карабахского конфликта и подчеркнули, что проблема не имеет военного решения и урегулирования можно достичь исключительно миренным путем. Вечером 2 февраля армянская делегация вернулась в Ереван.