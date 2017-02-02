Четверг, 2 Февраля 2017 19:34

АрмИнфо. Саида Гусейнова - мать плененного 1 февраля азербайджанского диверсанта Эльнура Гусейн-заде опровергла заявление минобороны Азербайджана, согласно которому ее сын не служил в Вооруженных силах Азербайджана.

Пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян комментируя предпринятую ВС Азербайджана 1 февраля в 15:00 диверсионно-разведывательную вылазку в северном направлении линии соприкосновения в ходе которой был пленен военнослужащий армии Эльнур Гусейн-заде 1995 г.р. заявил, что его жизни и здоровью в Арцахе ничего не угрожает.

В распространенном в Сети видеоролике Гусейнова сообщила, что ее сын действительно завершил срочную службу в армии, однако, четыре месяца назад снова поступил в армию на сверхсрочную службу. И в последний раз был дома вечером 31 января.

"Однако, вчера ночью нам позвонили из воинской части, где он служил и сказали, что он в часть не вернулся и его взяли в плен. А когда я спросила, откуда им это известно, мне ответили из интернета. На что я сказала: "Это ваш солдат, вы обязаны знать, куда он пошел и откуда придет". И до сих пор о нем нет новостей", - сообщила Саида Гусейнова.

После распространения информации о пленении очередного азербайджанского диверсанта, минобороны Азербайджана заявив, что во время военной службы Эльнур Гусейн-заде систематически нарушал дисциплину, отметило, что в настоящее время он на службе в Вооруженных силах Азербайджана не состоит.