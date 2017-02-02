Четверг, 2 Февраля 2017 18:53

АрмИнфо. Второй год подряд Банк ВТБ (Армения) входит в число лидеров банковского сектора страны, заняв 2-е место в списке банков по объему выплаченных налогов. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, с ссылкой на данные Комитета по государственным доходам, в госбюджет за 2016 год Банк ВТБ (Армения) выплатил порядка 3.4 млрд драмов.

Согласно источнику, в общем же списке крупнейших налогоплательщиков республики Банк ВТБ (Армения) занял 29-ое место. В числе 1000 крупнейших налогоплательщиков оказались все банки, действующие в Армении. В целом же 1000 крупнейших налогоплательщиков в течение 2016 года выплатили в госбюджет свыше 34.4 млрд драмов.

Напомним, что и в 2015 году Банк ВТБ (Армения) занял 2-ое место среди коммерческих банков Армении, выплатив налогов в госказну на 4.4 млрд. драмов, из коих 3.8 млрд. драмов - налог на прибыль и подоходный налог. В списке крупнейших налогоплательщиков республики - Банк ВТБ (Армения ) занял тогда 24-ое место.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Охват филиальной сети Банка ВТБ (Армения) насчитывает 67 подразделений с присутствием не только в столице, но и во всех областях страны. -