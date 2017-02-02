Четверг, 2 Февраля 2017 18:10

АрмИнфо.Готовность сверхдержав придать промежуточному статусу Карабаха обязательность или, напротив, оставить его юридической фикцией не в последнюю очередь зависит от качества власти и управления в НКР. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский аналитик Сергей Маркедонов.

"Внутреннее развитие НКР зависит от внешних факторов и вопросов безопасности в гораздо большей степени, чем Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Следовательно, динамика переговорного процесса, мирного урегулирования и боестолкновений на линии соприкосновения будет непосредственным образом влиять на перспективы сохранения его государственности. При этом, играть в этом движении роль пассивных созерцателей сама карабахская элита, делая выбор в пользу безопасности, не собирается", - отметил он.

По оценкам аналитика, в этом свете, основным водоразделом в споре сторонников и противников принятия новой Конституции в НКР является соотношение безопасности и этнонациональной модели демократии, при которой республика рассматривается, как армянское, а не полиэтничное образование.

20 февраля 2017 года в Нагорно-Карабахской республике пройдет конституционный референдум. 17 января инициатива о вынесении проекта обновленной Конституции на всенародное голосование получила поддержку двадцати депутатов НС НКР. Семь высказались "против", один воздержался. 19 января президент Арцаха Бако Саакян подписал указ о проведении референдума.

Отмечая тенденцию к укреплению исполнительной власти под эгидой президента НКР, Маркедонов заметил, что в кулуарных разговорах многие карабахские представители высказывают сомнения в том, что переход к парламентской модели в Армении принесет стране стабильность, видя на фоне конфликта с Азербайджаном в таком повороте опасность.

Аналитик отметил, что карабахские лоббисты активно продвигают за рубежом аргумент согласно которому Карабах не может быть в составе Азербайджана потому, что там меняются президенты и парламенты. Меж тем как в Баку укрепляется режим личной власти президента.

"Успешность данного аргумента весьма заметна. Я неоднократно присутствовал на дискуссиях на Капитолийском холме, где конгрессмены, эксперты и журналисты говорили об НКР как о республике защищающей демократию, рыночную экономику и противостоявшую сталинской национальной политике", - подытожил он.