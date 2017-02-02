Четверг, 2 Февраля 2017 17:48

АрмИнфо.Перенесенные из района золоторудного месторождения Амулсар ряд редких растений прижились в новой среде. Об этом 2 февраля на заседании Общественного совета при министре охраны природы РА заявил член совета, директор компании Lydian Armenia Айк Алумян.

По его словам, которые приводит пресс-служба экологического ведомства республики, в ходе заседания Айк Алумян предложил общественным организациям до разработки проекта освоения Амулсара провести экспертные специализированные обсуждения, с участием как экологов, так и специалистов.

Председатель совета, министр охраны природы РА Арцвик Минасян отметил, что проектная документация Амулсара довольно объемная (около 8 тыс страниц), и необходимо об этом оповести общественность, что даст возможность провести детальное изучение проекта и выступать более аргументировано. Данное предложение было принято членами общественных организаций.

Отметим, что британская Lydian International Ltd, осваивающая золоторудное месторождение Амулсар, ранее приняла решение о смене названия своей дочерней структуры в Армении - компании "Геотим" на Lydian Armenia. Данное решение исходит из того обстоятельства, что программа по освоению золоторудного месторождения Амулсар входит в новый этап, предполагающий значительное расширение команды работников. Сама же программа станет крупнейшим инвестиционным проектом в Армении. Ранее сообщалось, что Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) в рамках дополнительной эмиссии приобретет 33,500,000 обыкновенных акций Lydian International Limited за 11.390 млн канадских долларов (0,34 канадских доллара за акцию) с сопутствующим увеличением своей доли в уставном капитале компании. Цель этих инвестиций - реализация мер по управлению экологического и социального воздействия Амулсарского золотоизвлекательного проекта в Армении. В настоящее время EBRD владеет 12,038,780 обыкновенными акциями компании, что составляет около 1,8 от ныне выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций. По завершении размещения, EBRD будет владеть 45,538,780 обыкновенными акциями компании, что составит примерно 6,5 от выпущенных и размещенных обыкновенных акций. Дополнительные финансовые вливания будут направлены на финансирование экологических программ и иных мер по смягчению социального воздействия, в том числе, на цели финансирования биоразнообразия, и установлению водоочистной установки, а также на иные мероприятия, проводимые в рамках Амулсарского проекта. Реализация проекта по строительству Амулсарского месторождения будет тщательно контролироваться банком и группой независимых финансовых консультантов.

Ранее директор ЗАО "Геотим" (ныне Lydian Armenia) Айк Алоян в беседе с АрмИнфо заявил, что данные мероприятия осуществляются в рамках развития Амулсарского месторождения и в соответствии с наилучшими мировыми стандартами горнорудной промышленности. "Компания "Геотим" и Lydian International, совместно с институциональными инвесторами, в том числе, с IFC и ЕBRD, обязались осуществлять природоохранный и социальный менеджмент Амулсарского проекта на основании лучшего мирового опыта", - отметил он. По его словам, проведенные недавно обсуждения вокруг обновленной версии "Оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу" (ОВОСС) с участием экспертных кругов, а также со всеми заинтересованными сторонами стали еще одним шагом в направлении становления проекта по разработке Амулсарского месторождения - как хорошо управляемого рудника мирового уровня. Глава "Геотим" выразил убеждение, что сегодня горнорудная промышленность внедряет современные и технологические способы для обеспечения безопасных условий функционирования рудников. "Уверен, что Армения также может иметь современную и безопасную горнорудную промышленность", - отметил он. По его мнению, в этом плане, Амулсарский проект может стать хорошим примером. Алоян напомнил, что, несмотря на не вполне благоприятное время для горнорудной сферы, компании Lydian International удалось обеспечить формирование большей части необходимого объёма инвестиций. "Осуществление проекта принесет большую пользу, как акционерам компании, так и экономике Армении", - сказал Алоян.

Напомним, что EBRD является важным стратегическим инвестором для Lydian International Limited с 2009 года. Евробанк уже оказывал поддержку компании в рамках предыдущих четырех размещений. Постоянное содействие оказывается в плане разработки и внедрения передовой международной практики в горнорудной промышленности. EBRD последовательно обеспечивает поддержку программам Lydian International Limited по разведке и разработке месторождений. Отметим, что основанная в Великобритании в 2005г компания Lydian International выступает единственным акционером армянского ЗАО "Геотим", обладающего лицензией на разработку Амулсарского золотоносного месторождения, 17 мая опубликовала обновленную версию не имеющего себе аналогов на территории Армении Оценки Воздействия на Окружающую Среду и Социальную Сферу (ОВОСС) Амулсарского проекта. Документ, над которым работали международные независимые экспертные компании - Wardell Armstrong International, Golder Associates, TEC, ERM, Sharde Resoursec, Shape Consulting, а также ряд армянских научно-исследовательских институтов и организаций, подготовлен в соответствии с требованиями Международной финансовой корпорации (IFC) и Европейского банка реконструкции и развития (EBRD). С 2006 года инвестиции в геологоразведку и прочие работы в рамках проекта уже составили около 80 млн. Важными акционерами являются международные институциональные инвесторы IFC и EBRD. Компания планирует в 2016-2017 годах произвести капитальные вложения в Амулсарский проект в объеме около 370 млн. Согласно технико-экономическому обоснованию проекта, утвержденные запасы золота на месторождении составляют 2,5 млн. унций, извлекаемые - 2,1 млн. унций. Срок эксплуатации месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (10 млн. тонн руды). В среднем затраты на производство одной унции составят 585, а общий показатель извлечения золота - 87.

Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении. В рамках Амулсаркой программы со стоимостью инвестиций в $370 млн будет создано 1300 рабочих мест в процессе строительства (строительные работы продлятся около 2 лет) и 650-700 рабочих мест на протяжении всей эксплуатации месторождения, в течение свыше 10 лет.